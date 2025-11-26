Скръбна вест! Почина една от големите легенди на българската борба

Една от големите легенди на българската борба Станчо Колев си отиде от този свят на 88-годишна възраст, съобщава bTV. Той е двукратен олимпийски вицешампион в свободния стил в категория до 63 кг, печелейки сребърни медал от Рим 1960 и Токио 1964. Колев е и спортист номер 1 на Стара Загора за ХХ век - признание за неговата изключителна спортна кариера.

Освен двете сребърни отличия от олимпийски игри, Колев е притежател и на два сребърни медала и един бронзов медал от световни първенства. Той е почетен гражданин на Стара Загора, като е определян от спортните журналисти в града за най-елегантния борец и джентълмен на тепиха, ярък талант с желязна воля, пример за феърплей и спортен хъс.

Поклонението ще се състои на 27 ноември 2025 г., от 12:00 до 13:30 часа в Траурен комплекс "Хадес". Погребението ще се извърши в същия ден от 14:00 ч. в с. Плоска могила. Само преди няколко дни Actualno.com разказа историята на великия Станчо Колев, който тръгна от село Християново, за да покори спортните върхове в борбата, а емблематичен остава сребърният медал в Токио 1964, който идва след като няколко месеца по-рано боледува от хепатит (четете повече в линка).

Екипът на Actualno.com поднася съболезнования на близките на Станчо Колев!