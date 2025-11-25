Студио Actualno:

"Човек е роден, за да дава, а не да взима": Деси Добрева в Студио Actualno (ВИДЕО)

На 07 декември, от 19:00 ч. в Зала 1, НДК в София, софиянци и гостите на града ще имат възможността да преживеят един изключителен концерт-спектакъл – „ГИЗДАВА“, част от голямото национално турне на обичаната певица Деси Добрева, заедно с Лудо Младо Бенд, Представителния гвардейски духов оркестър, Любо Киров, Деси Слава, Алекс Раева, Детски хор на БНР, Хор на Софийските момчета, Народен хор „Жарава“ и много други, и с вълшебната сценография на легендата Нешка Робева. 

Сцената на Зала 1, НДК ще се превърне в истинска феерия, в която ще покажат своя талант над 500 участника. Представители на най-различни спортове и изкуства ще застанат редом с най-големите звезди на България в името на българските млади таланти.

Музикални картини с художествена гимнастика, въздушна и земна акробатика, мажоретен спорт, фолклорни и жанрови танци, певци и инструменталисти ще разкажат историята на българския дух и сила, въплътени в корените и традициите на българския фолклор.

"Човек е дошъл на този свят, за да дава, а не за да взима. И много силно вярвам, че ние сме тези, които променят средата, в която живеем. Има хора, които просто от желание правят чудеса. Щом има такива хора и има едно общество, което малко или много ги слуша и върви след тях, значи се движим в правилна посока", сподели Деси Добрева в предаването "Студио Actualno". 

„ГИЗДАВА“ е концерт с мисия – всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти: клубове, състави и индивидуални деца в нужда, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта.

Спектакълът в София е последният заключителен концерт от националното благотворително турне на Деси Добрева в подкрепа на талантливи български деца. Вечер с емблематични песни като „Петко льо, капитане“, „Назад, назад, моме Калино“, „Лудо Младо“, „Облаче ле, бяло“ и много други ще остави дълбока емоционална следа в душата на зрителите. Билети може да намерите тук

Повече подробности - вижте в интервюто. 

