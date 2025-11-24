Минал през Гугъл Транслейт от руски на английски: Милен Керемедчиев за плана на Тръмп за Украйна (ВИДЕО)

Минал през Гугъл Транслейт от руски на английски. Така в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на икономиката и на външните работи Милен Керемедчиев окачестви мирния план за Украйна от 28 точки, който се приписва на президента на САЩ Доналд Тръмп: “Всъщност нищо ново от това, което виждаме в момента, защото всичките тези бяха заложени още преди четири години от започването на т. нар. “специална военна операция“ на Русия в Украйна, или пък както ние го наричаме, пълномащабна война. Защото всички тези искания в 28-те точки, поставени ужким от американската страна към Украйна, съдържат исканията на Русия, с които те започнаха своята операция в Украйна.

А те са и териториални претенции, и желание за намаляване числеността на армията на Украйна, и в никакъв случай натовски войски.

В буферните зони не друго, а чиста окупация

Много интересна беше една от точките в американското, в кавички, предложение: В буферните зони, които се създават по фронта, всъщност те да бъдат под руско влияние.

Т. е. категорично се отхвърля възможността за международни умиротворителни сили. Там пише, че няма да има руски военни сили, но ще бъдат под руски контрол. Което е окупация, не по врат, а по шия, казано по нашенски.

Така че като погледнем авторите на тези 28 точки, ще видим, че всъщност те бяха изработени при дългото посещение на, трябва да отбележим, икономическия съветник на президента Путин, Кирил Дмитриев.

А също така, ако отворим една скоба, с кого се е вижда той? Той се вижда с Уиткоф, който също е съветник на президента Тръмп, и двамата без никакъв дипломатически опит във воденето на такъв тип преговори.

Трябва също да не пропуснем четирите посещения на Уиткоф в Русия, в които всъщност той единственото, което направи без никакъв пробив, беше да бъде разхождан точно от Дмитриев в нощна Москва да оглеждат инвестиционни проекти бъдещи може би за семейството на Тръмп.

Възможна е гражданска война в Украйна

Т. е. с две думи, имаме един план, който при всички положения е минал през Гугъл Транслейт от руски на английски и е поставен на масата.

Лошото в тази суматоха е, че беше поставен много рязко и ултимативно от Тръмп. И предизвика наистина ядрен взрив не само в коалиционните патрньори, т. нар. Коалиция на желаещите, но и сред републиканците във Вашингтон.“

Милен Керемедчиев коментира и неяснотите в европейския алтернативен план. Според дипломата, ако украинският президент подпише плана на Тръмп, с който военните в Украйна не са съгласни, в страната може да избухне гражданска война.

