Безпощаден Челси разби Барселона в Шампионска лига

Английският гранд Челси успя да победи испанския колос Барселона с 3:0 като домакин в мегасблъсъка от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. "Сините" категорично надиграха отбора на Ханзи Флик, като стигнаха до победата с автогол на Жул Кунде и попадения на Естевао и Лиъм Делап. Каталунците играха едно полувреме с човек по-малко след два жълти картона за Роналд Араухо, а лондончани стигнаха до още няколко попадения, които обаче бяха отменени.

Естевао наказа Барселона в мач с няколко отменени гола на Челси

След само 3 минути игра Челси проби противниковата защита и вкара топката в мрежата на Барселона. Попадението обаче бе отменено заради игра с ръка при атаката на "сините". Малко по-късно и Барса създаде първата си чиста голова ситуация. Рийс Джеймс сбърка при изнасянето на топката точно пред наказателното поле на Челси, което позволи на Барса да атакува мълниеносно, а Феран Торес излезе сам срещу стража Роберт Санчес, но не уцели вратата.

В следващите минути Челси упражни натиск и успя да създаде няколко опасни положения след статични положения. В 24-ата минута "сините" пак вкараха топката във вратата на Барса, но ВАР се намеси, за да отмени гола заради засада. Четири минути по-късно обаче нямаше какво да спаси каталунците при поредното заучено статично положение. След изпълнение на корнер се стигна до красива комбинация, а накрая топката бе насочена към голлинията, където Жул Кунде се засуети и си вкара автогол.

В края на полувремето ситуацията за Барселона се влоши, след като Жул Кунде си изкара втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко за втората част. В 51-ата минута Челси вкара още един гол, който бе отменен заради високо изнесената линия на Барса и тактическия прийом на каталунците да поставят противника в изкуствена засада. В 55-ата минута обаче Челси стигна до втори гол. Рийс Джеймс намери Естевао, който навърза няколко играчи на Барса, за вкара красиво попадение за 2:0.

В 73-ата минута Челси сложи точка на спора с трети гол. Енцо Фернандес намери Лиъм Делап, който успя да се разпише. До края "сините" запазиха аванса си и взеха престижна победа над испанския колос, а и ценни 3 точки в основната фаза на турнира. Лондончани са четвърти в класирането с 10 точки, докато "блаугранас" остават на 15-то място със 7 точки.

