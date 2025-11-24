Само Христо Янев може да спре Левски | Точно попадение (ВИДЕО)

Има ли кой да спре високо летящия Левски за титлата? Това бе голямата тема в новия епизод на "Точно попадение". "Сините" преследват първа титла на България след повече от 16 години чакане! Разгром над Монтана с 5:1 им осигури 8 точки аванс пред втория в класирането в елитното първенство на България. Само че по-голямата заплаха за Левски дебне от задни позиции - шампионът Лудогорец се събуди и постигна първа победа от 2 месеца насам, а ЦСКА влезе в серия от 6 поредни победи...

Левски лети високо към титла номер 27, но ЦСКА може да спре полета на "сините"

Спортният редактор на Actualno.com и водещ на предаването Стефан Йорданов не вижда как ще бъде спряна машината на Хулио Веласкес. Неговият колега Джем Юмеров, който не крие симпатиите си към "сините", призова да не се говори за титла, за да не се урочасат нещата... А пък Бойко Димитров коментира, че Христо Янев вече е доказал, че може да спре Левски, и то на два пъти. Първо с Ботев Враца, а след това и с ЦСКА.

Какво се случи в последните мачове от елита на българския футбол и кои отбори са реални претенденти за титлата? И още - оттук накъде за националния ни отбор след почетната победа над Грузия? В "Точно попадение" бяха обсъдени и най-интересните мачове от топ 5 първенства на Европа. Предаването предложи и редовните си рубрики:

"Куриози и виртуози" - от Георги Русев, през третото ниво на френския футбол, до Кристиано Роналдо

- от Георги Русев, през третото ниво на френския футбол, до Кристиано Роналдо Играта , в която този път спортните журналисти тотално се изложиха

, в която този път спортните журналисти тотално се изложиха "В мишената" - с прогнози на мегасблъсъците от Шампионска лига и един мач от българския футбол, който ги засенчи

