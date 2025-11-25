Новата военна играчка на НАТО: 5-о поколение подводница, която се скрива сама, променя правилата (ВИДЕО)

Технологичната надпревара за контрол над моретата и океаните поема в нова посока. Saab, един от европейските гиганти във военната индустрия, представи A26 Blekinge-Class, подводница, проектирана да бъде в челните редици на съвременната военноморска война. НАТО я счита за стратегически актив поради способността ѝ да действа незабелязано и потенциала ѝ да промени начина, по който се водят конфликтите в подводната среда.

Въпреки че е проектирана за шведския флот, A26 е създадена с цел да отговори на новите стандарти за оперативна съвместимост на Алианса. Нарастващото значение на Балтийско море и заплахата за критичната инфраструктура ускориха разработването на модел, който включва всички най-нови разработки в областта на автономността и системите.

A26, технология, създадена, за да бъде незабележима

Един от аспектите, който най-много изненада анализаторите, е способността на подводницата A26 да се прилепва към морското дъно и да се слива с него. Тази маневра ѝ позволява да изчезне напълно от радара на врага. За да постигне това, Saab използва архитектура на корпуса, специално проектирана да намалява акустичните емисии, материали, които абсорбират електромагнитните вълни, и система за размагнетизиране, която неутрализира показанията на военните сензори.

Друг ключов елемент е двигателят Stirling AIP, независима от въздуха система за задвижване, която му позволява да остава под вода в продължение на седмици. Тази продължителна невидимост увеличава неговата стойност за разузнавателни, наблюдателни и разследващи мисии в чувствителни райони. Според Saab, той е способен да прихваща комуникации, да проследява движения и да записва електронни емисии, без да буди подозрения.

A26 може също да изстрелва подводни дронове и да разгръща екипи за специални операции, което е решаващо предимство за осигуряване на морските пътища, наблюдение на стратегически точки или защита на критични съоръжения. Освен това разполага с оръжия с голям обсег, от прецизни торпеда до възможност за интегриране на крилати ракети. Това е офанзивен потенциал, който има за цел да промени курса на военноморската технология в полза на НАТО, пише "Marca".