Нова загуба за Пеп Гуардиола: Ман Сити си намери майстора в Шампионска лига! (РЕЗУЛТАТИ)

Английският гранд Манчестър Сити допусна първа загуба в основната фаза на Шампионска лига през сезон 2025/26, след като отстъпи на Байер Леверкузен с 0:2 като домакин в среща от 5-ия кръг на надпреварата. "Небесносините" допуснаха втора поредна загуба във всички турнири след поражението от Нюкасъл във Висшата лига през уикенда. Алехандро Грималдо и Пеп Гуардиола донесоха победата на "аспирините".

Байер Леверкузен шокира Манчестър Сити на "Етихад"

В останалите мачове от вечерта най-голям интерес привлече мегасблъсъкът между Челси и Барселона, в който "сините" разгромиха каталунците. Жозе Моуриньо пък изведе Бенфика до първа победа в Шампионска лига през сезона след успех като гост на Аякс. Галатасарай допусна загуба у дома от Роял Юнион СЖ, което също може да се счита за изненада предвид това, че турците победиха Ливърпул на този стадион преди няколко седмици.

Иначе Ювентус, Борусия Дортмунд, Олимпик Марсилия и Наполи записаха победи в своите мачове, а Славия Прага и Атлетик Билбао поделиха точките. По-долу може да видите и резултатите от мачовете в Шампионска лига във вторник вечер.

Резултати от Шампионска лига - 25 ноември 2025 г.