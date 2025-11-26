Може ли Русия да превземе Покровск до края на годината: Прогнозата на украински висш военен

Руските окупационни сили няма да могат да превземат Покровск в Донецка област до края на тази година. Въпреки това, те няма да се откажат от опитите си да окупират града. Тази прогноза беше направена от Андрей Гнатов, началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. В интервю за LIGA.net той отбелязва, че руснаците ще продължат да създават плодородна почва за атаки в сектора Покровск. В момента там са концентрирани над 100 000 руски военни.

„Тези опити продължават вече повече от година и руснаците отлагат крайните срокове, които им бяха дадени за превземане на града. Тези срокове ще продължат да бъдат отлагани. В момента те струпват всички налични резерви там. Трудно е да се предвиди дали ще успеят да създадат условия, които допълнително да усложнят ситуацията“, казва Гнатов.

Началникът на Генералния щаб добавя, че украинците чуват съобщения, че „всичко е загубено“, от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Подобна реторика се е чувала и преди по време на АТО/Операциите в оперативни операции. Украинските въоръжени сили обаче продължават да спират врага и да нанасят сериозни загуби. „Не всичко е перфектно. Но ние полагаме всички усилия, за да изпълним задачите, поставени от Върховния главнокомандващ“, казва в заключение Андрей Гнатов.

