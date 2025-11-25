След спора между Терзиев и Пеевски: Кметът на Кърджали намали цените на паркирането в града

Сблъсъкът между кмета на София Васил Терзиев и Делян Пеевски оказа влияние върху цените в Кърджали. Днес градът "осъмна" с нови, двойно по-ниски такси за платено паркиране в центъра на града. Решението беше обявено еднолично от кмета Ерол Мюмюн, а "промоцията" за синята зона на Кърджали ще важи само за първите шест месеца на годината.

Цената за паркиране в града беше увеличена двойно – от 1 лв. на 2 лв., през юли 2025 г. Решението беше на Общинския съвет, който ще трябва да се събере отново и да го отмени. Ерол Мюмюн съобщава, че таксата ще бъде снижена на старата си стойност от 1 лв., "за да бъдат облекчени хората в месеците на преход от лев към евро".

Припомняме, че Ерол Мюмюн е от ДПС – Ново начало, а в понеделник Делян Пеевски обвини Васил Терзиев и Столичния общински съвет в "арогантна демонстрация срещу хората в София" заради вдигането на таксата за синя зона на 2 евро/час, а в зелена зона – 1 евро/час от Нова година. Нещо повече – Пеевски призова кметовете да не вдигат такси и данъци в близката една година. Пеевски обяви, че "на прага на историческата промяна" с приемането на еврото "трябва да сме особено чувствителни". Той разпорежда на представителите си в общините "да направят необходимото за запазването непроменени на всички местни данъци и такси през 2026-та година, за да не натоварват допълнително хората".

Така се стигна и до момента, в който кметът на Кърджали Ерол Мюмюн обяви намаляването на таксата за синя зона – само за 6 месеца. "Казвате, че съм се снимал под герба с моя лидер г-н Делян Пеевски? Ако смятате, че снимките под герба са решение, съветвам Ви да го направите и Вие, за да тръгне София напред и нагоре. Но не вярвам, че ще имате тази възможност, тъй като г-н Пеевски е много взискателен към кметовете, а вие не покривате нито един критерий за успешен кмет", пише кметът на Кърджали в отворено писмо, цитирано от Булевард България.

Не е ясно обаче дали ще бъдат намалени ставките за други услуги, за които Община Кърджали събира по-високи цени от септември 2025.

