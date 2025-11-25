"Всички се надяваме, че мирът ще бъде постигнат скоро": Зеленски е готов за среща с Тръмп (ВИДЕО)

„През последната седмица моят екип постигна огромен напредък по въпроса за прекратяване на войната между Русия и Украйна. През миналия месец загинаха 25 000 войници. Първоначалният 28-точен мирен план, разработен от Съединените щати, беше доработен, като се взеха предвид предложенията и на двете страни, и останаха само няколко точки, по които има разногласия. В надеждата, че работата по този мирен план ще бъде завършена, възложих на моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва“. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

„Едновременно с това ръководителят на сухопътните ни сили Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна. Аз, както и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, военният министър Пийт Хегсет и началникът на щаба на Белия дом Сюзи Уайлс, ще бъдем информирани за постигнатия напредък. С нетърпение очаквам срещата с президента Зеленски и президента Путин в най-близко бъдеще, но само когато споразумението за прекратяване на тази война бъде окончателно или се намира в заключителна фаза. Благодаря ви за вниманието към този много важен въпрос и нека всички се надяваме, че мирът ще бъде постигнат възможно най-скоро!“, написа още президентът на САЩ.

Зеленски е готов за среща с Тръмп

Самият украински държавен глава Володимир Зеленски обяви, че е готов да се срещне с Тръмп — и е отворен да приеме по-голямата част от плана за мир. Президентът на Украйна също така предложи европейските партньори да се присъединят към преговорите му с президента на САЩ. Забележително е, че държавният секретар на САЩ Рубио участва в днешната онлайн среща на Коалицията на желаещите, което се тълкува от мнозина като положителен сигнал.

Zelensky says he’s ready to meet Trump — and is open to accepting most of the peace plan



The President of Ukraine also suggested that European partners join his negotiations with the U.S. President.



Notably, U.S. Secretary of State Rubio took part in today’s online meeting of… pic.twitter.com/58vNdjfUlC — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2025

По-рано стана ясно, че Зеленски е готов да се срещне с Тръмп на практика веднага - до Деня на благодарността, който се отбелязва на 27 ноември.

Кои са спорните въпроси?

Главата на кабинета на украинския президент Андрей Ермак заяви, че американският план от 28 точки е „неприемлив“, но настоящата му версия вече е съкратена до 19 точки. От тях спорни остават териториалните въпроси и гаранциите за сигурност от страна на САЩ, пише Axios. „Предлагам да забравим за 28-те точки. Животът се променя толкова бързо, че сега мисля, че това вече е в миналото. Чудесно е, че нашите партньори ни подкрепят, слушат ни и работят върху план, който ще бъде приемлив за Украйна“, каза Ермак.

В същото време той отбеляза, че стремежът на Киев да се присъедини към алианса е конституционно задължение на страната. Законът за закрепване в Конституцията на Украйна на курса към ЕС и НАТО влезе в сила през 2019 г. Съгласно този документ президентът на Украйна е „гарант за реализацията на стратегическия курс на държавата за придобиване на пълноправно членство в Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия договор“. „Сега живеем в реалността. Ние не сме в НАТО“, каза шефът на кабинета на Зеленски.