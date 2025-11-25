Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще

Договореното в Женева между представители на САЩ, европейските партньори и Украйна представлява реалистична и устойчива рамка, върху която международната общност може да стъпи, за да развие процеса за постигане на справедлив и дълготраен мир в Украйна. Параметрите, постигнати в Швейцария, са ключови за изграждането на бъдеща архитектура на сигурност. Това бе подчертано по време на днешната видеоконференция на „Коалицията на желаещите“, водена от президента на Франция Еманюел Макрон и премиера на Обединеното кралство Киър Стармър, в която се включиха премиерът Росен Желязков и представители на 36 държави, сред които държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио.

Още: "Всички се надяваме, че мирът ще бъде постигнат скоро": Зеленски е готов за среща с Тръмп (ВИДЕО)

„Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана. Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще“, заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата.

Още: С похвали за плана на Тръмп: България се пази да не заеме категорична позиция какъв да е мирът в Украйна

Коалицията на желаещите потвърди своята ангажираност към политическия процес за постигане на мир и подчерта необходимостта от последователно прилагане на договореностите от Женева като стъпка за укрепване на сигурността и стабилността. В тази връзка се очаква президентът на Украйна Володимир Зеленски скоро да отиде на посещение при американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом.

Още: На фона на преговорите за мир: МААЕ обяви какво може да е бъдещето на АЕЦ "Запорожие"