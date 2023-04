Полша иззе гимназия от руското посолство: "Москва ползва сградата незаконно"

"Тя принадлежи на кметството на Варшава", заяви пред АФП говорителят на полското външно министерство Лукаш Ясина, цитиран от БГНЕС. Той добави, че е имало заповед на съдебен изпълнител.

The building of the former school for the children of #Russian diplomats in #Warsaw became the property of the city. Persons who illegally occupied the building were evicted. https://t.co/ZgIzoE1sTa