На прага на еврото: Двойното обозначаване на цените вече ще е задължително

Окончателно времето изтече - от днес търговците трябва да са подготвили всичко свързано с двойното етикетиране на цените в лева и в евро, съобщава Нова телевизия. Първо - цените на стоките трябва да бъдат изписани в лева и в евро. Шрифтът и цветът и на двете цени трябва да е еднакъв, за да не се подвежда потребителят, че става въпрос за промоция. Когато реално има промоция, надписът трябва да се различава от този за предишната цена.

Отзиви от бранша в репортаж на БНТ в една от най-големите стокови борси в България сочат, че на около 90% търговците били готови. Има одобрение и, че е даден гратисен период.

Какви ще са изключенията?

Изключения ще бъдат правени с ценоразписите за бензиностанциите и таксиметровите шофьори. Изискването към касовите бележки - цената също да бъде в лева и евро.

От днес до 8 октомври има гратисен период, в който контролните органи ще следят за всичко това, но няма да глобяват. КЗП и НАП ще имат правото да изискват информация за ценообразуваното, а правителството ще има право на извънредни мерки при неправомерно повишаване на цените на стоки от малката потребителска кошница.

От днес започва и двойното обозначение върху билетите и на БДЖ. То ще важи и за хартиените, и за електронните както и на информационния сайт на българските железници.

