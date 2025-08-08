"Не се чувствам, чувствам се страшно разочарована. Довчера си мислех, че ние, жените в България, в които сме преживели домашно насилие, сме защитени, имаме право да искаме справедливост". Това заяви Дебора Михайлова и попита: "Знаете ли моето време как мина? Със страх. Не мисля, че животът ми струва 10 000 лева". Думите са заради аргумента, че времето на Георги за задържане е изтекло. Дебора подчерта, че за нея съдебното решение било неочаквано.

Още: "Животът ми не струва 10 000 лева": Дебора с първа реакция след освобождаването на Георгиев

Георги Георгиев беше задържан 2 години и 2 месеца заради заплахи за убийство, за които адвокатът му твърди, че са "извадени от контекст". Георги не е бил обвинен и за насилие, добави юристът, цитиран от БНТ - Още: 400 шева по-късно: Освобождават насилника на Дебора срещу парична гаранция

Същевременно Дебора беше категорична - делото трябваше вече да е приключило. "За съжаление няма как да обжалвам", продължи тя и видя повече права за обвиняваните, отколкото за жертвите. Въпреки това Дебора подчерта, че все още вярва на българския съд. "След като пускат насилник за 10 000 лева, смятам, че по този начин дават много-много вратички за всички насилници", каза за финал Дебора Михайлова.

"Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Само това мога да кажа и се надявам българското правосъдие - това един ден да се докаже", заяви Георги Георгиев, когато беше освободен - Още: Случаят "Дебора": Георги Георгиев с първи думи на свобода