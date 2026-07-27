Руският диктатор Владимир Путин заяви, че Русия е била „единственият гарант за териториалната цялост на Украйна “, преди да обвини Киев, че е направил Москва свой „враг", предаде френският вестник Le Monde. Той обаче продължи, че Украйна в крайна сметка ще загуби част от западните си територии, твърдейки, че регионите, които сега са в Украйна, исторически са „принадлежали“ на Полша, Унгария и Румъния.

Кремъл вижда двойна позиция на САЩ за войната в Украйна

Кремъл смята, че вижда „двойна“ позиция от страна на Съединените щати по отношение на войната в Украйна, пише още френският ежедневник. „От една страна, те доставят оръжия на Украйна, въпреки че президентът Доналд Тръмп твърди, че не знаят точно кой ги получава, тъй като те се доставят на НАТО“, заяви говорителят на руския диктатор Дмитрий Песков.

Същевременно Москва заявява, че взема под внимание заявената от Вашингтон готовност да съдейства за уреждане на конфликта. „Съединените щати искрено декларират готовността си да допринесат за мирното уреждане. Разбира се, това ни се струва положително и ние разчитаме на тази готовност да подкрепим този процес “, добави Дмитрий Песков. ОЩЕ: Мир по сегашния фронт не може да има: Путин спретна шоу, за да го обяви. Зеленски с данни за брутални руски загуби през 2026 и за нова мобилизация (ОБЗОР - ВИДЕО)