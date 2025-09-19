Потвърждения: В пожар, вероятно умишлен, са загинали 17 руски офицери

Украинският проект "Искам да живея" (той е създаден с идеята да разубеждава руснаците да воюват и предава данни за убити руски военни с цел роднините им да са наясно със съдбата им) съобщи за смъртта на 17 руски офицери, включително двама подполковници, при пожар в село близо до Запорожие. Сателитни данни от системата FIRMS на НАСА, която засича топлинни петна на земната повърхност, потвърждават пожара на съобщеното място, а некролози за няколко от жертвите са публикувани онлайн.

Петър Андрющенко, ръководител на Центъра за изследване на окупацията и бивш съветник на кмета на Мариупол, пръв съобщи за палежа на руски команден пункт в село Воскресенка в Запорожка област на 30 август. "На 30 август 2025 г., близо до село Воскресенка в Запорожка област, в резултат на успешна съвместна операция между Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) и Мариуполската съпротива, командният пункт на руската 35-та общовойскова армия е напълно опожарен. Седемнадесет офицери и един редник са убити. Офицерите са ръководили настъпление в един от секторите в запорожкото направление. Сега настъпление няма да има", написа Андрющенко на 1 септември в канала си в Телеграм.

Сега "Искам да живея" публикува списък на загиналите, в който се посочва, че на 30 август неизвестни лица са подпалили суха трева близо до командния пункт на 35-та армия. "Огънят бързо се разпространи към помещенията и землянките на командния пункт. Поради дима и въглеродния оксид, изпълващи командния пункт, оперативният състав не успя да се измъкне", се казва в съобщението. Там е уточнено, че пет тела на загинали руски военни така и не са били извадени, като едното е на единственият човек, който не е бил офицер - оператор на дронове "Орлан-10" Юрий Фокин.

Потвърждения

Руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA потвърди смъртта на подполковниците Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов. Местни медии съобщиха за погребенията им. Те също така заявиха, че офицерите са починали на 30 август, без да уточняват обстоятелствата.

Смъртта на друг военнослужещ от списъка "Искам да живея", старши лейтенант Иля Сивухин, беше съобщена от университета, в който е учил. "Иля загина трагично през август тази година, изпълнявайки военния и гражданския си дълг", се казва в некролога на Пририамурския държавен университет.

Друга руска опозиционна информационна платформа в лицето на "Медиазона" намери потвърждение за смъртта на още двама военни – Владимир Филимонихин и Владислав Панин – в регистъра на завещанията. Филимонихин е майор, а Панин - капитан. А ASTRA съобщава, че много от посочените от украинците загинали руски офицери при пожара не са влизали в профилите си в социалните мрежи в продължение на две седмици.

Данните на НАСА сочат за пожар в района на Воскресенка на 30 август, както и няколко пожара в съседно село. Пожари обаче не е имало нито преди, нито след това – на 29 и 31 август.

