21 декември 2025, 11:26 часа 492 прочитания 0 коментара
Голяма авария в Сан Франциско: Стотици хиляди останаха без ток (СНИМКИ+ВИДЕО)

Голямо прекъсване на електрозахранването е имало в Сан Франциско в щата Калифорния в Съединените американски щати (САЩ). Жилищни сгради, бизнес центрове и критична инфраструктура останаха без електричество - около 130 000 домакинства и фирми. Светофарите изгаснаха, трамваите спряха точно по маршрутите си, а някои метростанции бяха затворени. Причината за прекъсването все още е неизвестна и се разследва. Възстановяването на електрозахранването вече започна постепенно.

Очакват ли се по-нататъшни прекъсвания?

Според местните медии, прекъсването е оставило без ток около 1/3 от жителите на града, както и бизнеса. PG&E заяви, че работи за възстановяване на услугите, добавяйки, че електропреносната мрежа е стабилизирана и не се очакват по-нататъшни прекъсвания.

В същото време, картата на прекъсванията, достъпна на уебсайта на компанията, показва, че значителни части от Сан Франциско, включително части от финансовия район на града, остават без ток.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
