Голяма авария в Сан Франциско: Стотици хиляди останаха без ток (СНИМКИ+ВИДЕО)

Голямо прекъсване на електрозахранването е имало в Сан Франциско в щата Калифорния в Съединените американски щати (САЩ). Жилищни сгради, бизнес центрове и критична инфраструктура останаха без електричество - около 130 000 домакинства и фирми. Светофарите изгаснаха, трамваите спряха точно по маршрутите си, а някои метростанции бяха затворени. Причината за прекъсването все още е неизвестна и се разследва. Възстановяването на електрозахранването вече започна постепенно.

Очакват ли се по-нататъшни прекъсвания?

— NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025

Според местните медии, прекъсването е оставило без ток около 1/3 от жителите на града, както и бизнеса. PG&E заяви, че работи за възстановяване на услугите, добавяйки, че електропреносната мрежа е стабилизирана и не се очакват по-нататъшни прекъсвания.

В същото време, картата на прекъсванията, достъпна на уебсайта на компанията, показва, че значителни части от Сан Франциско, включително части от финансовия район на града, остават без ток.

