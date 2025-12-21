Кабинетът подаде оставка:

Огромен протест, ако няма машинно гласуване: Мая Манолова с прогноза

Машините дават най-точния резултат, когато не са само принтери, и това го доказаха изборите през последните години. Някои политици не си мерят приказките, ако наистина имаше "ала-бала", досега този човек, който го е правил, щеше да е открит дори от журналистите. Това коментира бившата омбудсман и настоящ лидер на "Изправи се, България" Мая Манолова. Още: Звено без хора – кой отговаря за машините в ЦИК: Анализ на "Демократичен център"

Машините със скенери също ще имат софтуер и код, който ще се валидира – защо тогава тези броящи машини да са по-надеждни, попита тя. Всички партии, които искат сканиращи машини, искат да запазят контролирания и купен вот. Те не прекъсват индианската нишка, ще продължат в стаичките да се вадят предварително попълнени бюлетини, твърди Мая Манолова. Промените в Изборния кодекс ще са визитката на всяка партия - дали е чула протеста и иска нещо да се промени, заяви тя пред bTV. 

Скраниращите машини не спират контролирания вот

Тя прогнозира голям протест, ако депутатите се откажат от машинното гласуване, както и голям отпор от настоящото мнозинство на промените в Изборния кодекс, които да осигурят честни избори. Протестът, свалил правителството, е най-здравословният обществен процес за последните 20 години и хората няма да позволят нищо да не се промени, рестартира ключовите системи в държавата - протестът иска България да стане нормална, демократична и правова държава, заяви тя. Младите хора няма да се откажат, имат достатъчно време пред себе си да излизат всеки път, когато поредният на власт ги излъже. така протестът се превърна в петата, гражданската власт, незаобиколим фактор, вярва Манолова.

Според нея пускането на хартиена бюлетина в брояща машина се прави в някои бивши съветски републики и някои американски щати. Затова машинен вот с контролно броене на разписките е начинът, убедена е Манолова. Напомни, че при такова броене на юлските избори преди две години не са открити съществени разминавания.

Манолова попита и как госпожицата от ИТН, "която проведе заседание за 26 секунди", говори за проведена "мистична, нелегална работна група", която намерила 6 оферти за такива сканиращи машини? Защо това не е обявено, как може подобни заседания да не са с участието на всички парламентарни партии и обществените организации, които бяха включени в дебата по изборните правила, попита бившият омбудсман.

