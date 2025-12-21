Спорт:

21 декември 2025, 10:24 часа 319 прочитания 0 коментара
ДКСБТ: Храните продължават да поскъпват

Ценовият индекс на храните на борсите у нас продължава да се покачва и през тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се е повишил с 0,59% до 2,378 пункта при 2,364 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса от 1,000 пункта е от 2005 година. Още: Кой на кого извива ръцете до счупване: КЗК обяви нова акция

Къде е най-сериозното поскъпване?

Снимка: БГНЕС

При зеленчуците най-сериозно поскъпване се отчита при краставиците - с 13,61% до 4,59 лева за килограм. Цената на доматите също се повишава - с 1,25% до 3,08 лева за килограм. Незначителни промени има при картофите, които се търгуват по 0,92 лева за килограм, зрелия лук - по 0,93 лева за килограм, и червените чушки - по 2,60 лева за килограм.

В същото време се отчита рязък спад в цената на зелето - с 19,2% до 0,69 лева за килограм. Значително поевтиняват и тиквичките - с 11,05% до 2,19 лева за килограм. По-ниски са цените и на зелените чушки - с 5,37% до 2,29 лева за килограм, както и на морковите - с 2,6% до 1,05 лева за килограм.

При плодовете поскъпват гроздето - с 6,07% до 3,32 лева за килограм, и ябълките - с 3,86% до 2,15 лева за килограм. Поевтиняване се отчита при портокалите - с 6,38% до 2,20 лева за килограм, лимоните - с 5,14% до 3,10 лева за килограм, и бананите - с 4,74% до 2,61 лева за килограм.

Цената на кравето сирене спада с 0,29% до 11,80 лева за килограм, докато кашкавалът тип "Витоша" поскъпва с 1,3% до 18,49 лева за килограм. Киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента поевтинява с 1,85% до 1,38 лева за кофичка от 400 грама, а прясното мляко поскъпва с 0,34% до 2,35 лева за литър. Кравето масло в разфасовка от 125 грама е по-евтино с 3,06% и се продава по 3,06 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,58% до 6,99 лева за килограм, а яйцата размер М - с 0,47% до 0,43 лева за брой на едро.

При основните хранителни продукти цената на ориза се повишава с 3,04% до 3,39 лева за килограм, докато брашното тип 500 поевтинява с 0,79% до 1,51 лева за килограм. Олиото се търгува по 3,28 лева за литър, което е ръст от 1,23%. Захарта поевтинява с 2,37% до 1,81 лева за килограм, зрелият фасул - с 1,39% до 4,25 лева за килограм, а лещата - с 1,45% до 4,20 лева за килограм.

Антон Иванов
