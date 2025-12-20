Буданов: Не сме богове, но знаем как да правим чудеса. През 2026 г. Украйна ще разчита само на себе си

Русия иска да реализира имперските си амбиции и ще го направи като нахлуе в Европа. Това е заложено дълбоко в руския мироглед. Дължи се на дълбоките исторически и психологически травми на руснаците, това е начинът, по който те виждат света. От тяхна гледна точка всичко това е абсолютно правилно. За да се развива една империя - а те се възприемат като империя - винаги трябва да се местиш нанякъде, за да разширяваш територията и влиянието си.

Горното са думи на генерал-лейтенант Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Украйна, казани само преди ден в интервю за LB Club.

На север ще боли, на юг ще е катастрофа - единственият път за експанзия пред Русия е на запад

В каква посока може да се разширява Русия днес? На север е Северният ледовит океан, по-нататък - Америка. Това не е добър вариант, там ще боли, каза Буданов. На изток е Тихият океан и после отново стигаме до Америка - т.е. отговорът е същият. На юг е Китай. Ако Кремъл опита да води война в тази посока, като цяло това ще е катастрофа за руснаците - там е сухопътна граница със същите условия, каквито имаме сега ние [Украйна] във войната с Русия, само че ще е обърнато така, че ще е неизгодно за тях. Остава само Западът, който в разбирането на руснаците, е разглезен, болен, слаб и нерешителен, обясни Буданов.

Сроковете за нападение се съкращават

Планът на Русия бе да е напълно подготвена за нападение срещу европейски държави до 2030 г. Сега обаче с последното развитие на събитията Кремъл е съкратил тези планове. По-конкретно директните агресивни действия на Москва вероятно ще започнат още през 2027 г., каза той.

Съответно първите, които ще станат обект на атаки, са балтийските държави, които Путин действително иска да окупира. За Полша обаче той има други планове. Според това, което ни е известно дотук от разузнавателни данни, Русия сега разглежда Полша само като територия, срещу която да бъдат нанасяни удари, без обаче да навлизат там руски войски и да я окупират, отбеляза Буданов.

Украинците не сме богове, но знаем как да правим чудеса

На въпрос на журналистката Соня Кошкина, която води интервюто, на какво може да се надява Украйна през 2026 г., Буданов бе категоричен: "Само на себе си".

"Можем да разчитаме само на себе си. Защото Украйна е страна на възможностите. Не ме разбирайте погрешно: ние не сме богове, но знаем как да правим чудеса. И всичко зависи от нас. Никаква Европа, колкото и да я обича някой, няма да направи това за нас. Само ние. Никой няма да направи нищо за нас, особено когато си имате работа с Руската федерация, която просто не е достатъчно цивилизована", каза Буданов.

Ако САЩ спрат да осигуряват разузнавателни данни, за Украйна ще е критично само в един случай

На въпрос какво ще се случи, ако, както често се говори, САЩ спрат да предоставят разузнавателна информация - колко критично ще бъде това за Украйна, Буданов отговори следното:

"Ние сме критично зависими от Съединените щати. Но това е разделено, да кажем, в две посоки. Ще обясня: ние сме критично зависими по отношение на космическите данни, радарните и оптическите данни. Но тук има два компонента.

Първият е, че ние получаваме достъп до изображения от Космоса от САЩ безплатно, под формата на помощ. Вторият момент е, че имаме сключени договори. Така че, ако премахнат това, което идва под формата на помощ, в оптичната фотография, това е около 15-17% от общите данни и не е критично.

Чрез радарите получаваме около 46% от данните - тук ще е трудно, но отново няма да е чак толкова страшно.

Ще бъде критично обаче, ако вземат политическо решение и блокират договорите с нас. Тогава ще паднем почти до нула. Ние сме критично зависими от този фактор.

Другото нещо, от което сме зависими от САЩ, е ранното предупреждение за балистични заплахи. Всичко останало си го осигуряваме сами."

Най-голямата грешка - Украйна сама провали собствената си мобилизация

На въпрос на водещата коя е най-голямата грешка на Украйна, Буданов каза следното:

"Основната грешка, според мен, е провалената ни медийна кампания. Просто наистина е зле. Това позволи, например, така да се вдигнат градусите около всичко, свързано с мобилизацията. Всички обвиняваме Руската федерация, но влиянието им не е толкова голямо, колкото всички си мислят. Всичко това се правеше тук - понякога умишлено, заради амбициите на определени хора, понякога необмислено и безразсъдно. Ние сами провалихме нашата мобилизация. Без значение кой какво казва това е именно така. Ние сами я провалихме."