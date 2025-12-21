"Левски не трябва да отписва Купата на България. Не е голям плюс за Лудогорец, че мачът е в Разград"

Войната в Украйна:

Легендата на Левски Войн Войнов вярва, че "сините" не трябва да отписват Купата на България, въпреки че първенството е приоритет за отбора този сезон. Според него, това, че срещата с Лудогорец от 1/4-финалите на Купата ще се играе в Разград не е голям плюс за "зелените", тъй като през годините Левски е доказвал, че може да ги отстранява като гост, разчитайки на силна гостуваща агитка. Войнов обаче е и категоричен, че трудното за Левски тепърва предстои.

Титлата е приоритет на Левски, но не трябва да се отписва Купата

"Определено съм много доволен от Левски през първата част от първенството. Едва ли някой е очаквал да водим в класирането със седем точки пред втория. На всички обаче трябва да им е ясно, че трудното тепърва предстои. Сигурен съм, че момчетата могат да се справят. Оценката, която бих им поставил, е много добра. През пролетта ще е много интересно и всички в Левски трябва да дадат всичко от себе си, за да станем отново шампиони след толкова години чакане", каза Войнов пред "Мач Телеграф".

Войн Войнов

"Нормално е титлата да е приоритет за Левски. В никакъв случай не бива да се отписва срещата с Лудогорец в турнира за Купата на България. През годините сме ги отстранявали на техен терен. И сега може да се случи отново. Това, че срещата е в Разград, не мисля, че е голям плюс за Лудогорец, защото феновете на Левски отново ще са зад отбора", добави още той.

