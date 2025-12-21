Лайфстайл:

Грипът настъпва: Ето кога ще е големият пик

21 декември 2025, 10:06 часа 291 прочитания 0 коментара
Грипът настъпва: Ето кога ще е големият пик

С навлизането във ваканционния период грипната вълна в България започва да се засилва, като област Перник вече бележи рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души – двойно повече спрямо останалата част от страната. Пред Нова телевизия директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова предупреди, че ни очаква сериозен ръст на болните в началото на новата година и призова за повишено внимание по време на празниците.

Още: Като удар от камион: Защо грипът тази зима не е „просто настинка“

Според последните данни от изследваните проби у нас, грипът от тип А (H3N2) е категоричен лидер. Проф. Христова посочи, че от 240 проби, 60 са положителни за грип, като 54 от тях са именно от този тип, докато само 6 са H1N1. „Обикновено пикът е в края на януари, тоест имаме едни четири седмици за повишаване. Очакваме по-голям брой заболели и дори изместване на пика към февруари, тоест по-тежка вълна“, прогнозира тя. Специалистът допълни, че след празниците предстои секвениране на пробите, за да се установи дали у нас е навлязла мутацията на H3N2, която вече доведе до 50% скок на хоспитализациите във Великобритания.

За кого грипът е рискован?

Снимка: БГНЕС

Още: Предупреждение: Грипният сезон в Европа подрани заради нов щам на вируса

Основният риск за разпространение на заразата са пътуванията и големите семейни събирания. Проф. Христова напомни, че грипът се отличава с „безкрайно бързо начало“ и „твърде силна умора и отпадналост“, които буквално приковават човека към леглото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Нека да носим маски в градския транспорт, в междуградския, а дори и в самолетите, на всякакви по-големи събирания. Особено ако около нас има някой, който киха или кашля, макар и рядко, защото тези вируси се разпространяват лесно“, посъветва професорът. Тя подчерта, че най-важното е хората, които не се чувстват добре, да си останат у дома: „Така първо ще спрем предаването на вируса и второ – по-бързо и с по-малко усложнения ще се възстановим“.

Най-уязвими към новия грип остават малките деца до 5 години, както и възрастните над 65-70 години, особено тези с придружаващи заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност и исхемична болест.

За подсилване на имунната система проф. Христова препоръчва прием на витамин D, цинк и селен, но след консултация и изследвания. Тя внесе яснота и относно ваксините: „Ваксината не значи, че няма да се разболееш, но значи, че намалява многократно шанса и при всички случаи ще го прекараме по-леко, без усложнения и с минимален риск от хоспитализация“.

Още: Ще има грипна ваканция

Данните показват, че в момента Ковид-19 е изместен от грипните вируси.

„Ковид просто беше изместен от другите вируси и основно от грипа. Единични са доказаните случаи на Ковид – може би 10 пъти по-рядко от грипа в момента“, обясни тя.

По отношение на диагностиката, проф. Христова сподели, че бързите антигенни тестове са добър скрининг, но при типична симптоматика и отрицателен резултат е препоръчително да се направи PCR тест, тъй като той е много по-чувствителен и може да открие вируса дори в малки количества, както и да ги диференцира точно.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Грип Грипна епидемия Ковид Ива Христова
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес