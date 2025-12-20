Орбан се тупа по гърдите, че не дал "военен заем" на Украйна, Полша му "присъди" Орден на Ленин

Унгарският премиер Виктор Орбан твърди, че е спасил страната си от война, като е блокирал използването на замразени руски активи за отпускането на заем от ЕС на стойност 210 милиарда евро за Украйна. Тази инициатива на Европейската комисия пропадна заради несъгласието на няколко държави, въпреки че можеше да се гласува с квалифицирано мнозинство. Нямаше обаче как да се избегне твърдото "не" на Белгия, която държи 185 милиарда евро от тези активи и която се опасява, че Москва ще я съди успешно и ще трябва накрая самата тя да плаща цялата сметка.

Все пак ЕС реши да набере заем за 90 милиарда евро и да го отпусне на Киев за следващите две години. Ако това не се бе случило, то Украйна обяви, че през пролетта на 2026 г. ще се изправи пред около 45-50 милиарда долара дефицит. А диктаторът Владимир Путин не спира агресивната си война.

Още: Дори и при загуба на изборите: Орбан остава на власт в Унгария с нестандартен ход?

Орбан се хвали, че не подкрепил "военен заем" за Украйна

Снимка: Getty Images

В този заем участие могат да вземат всички страни членки на ЕС, които пожелаят. Унгария, Словакия и Чехия, управлявани съответно от националистически настроените Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш, отказаха да се включат. Унгарският премиер се похвали с това решение, наричайки заема "военен". Той твърди, че участие на Будапеща в осигуряването на такъв кредит би обременило унгарските данъкоплатци. Думите му идват в контекста на парламентарните избори през април, а социологическите проучвания сочат, че Орбан изостава от опозиционния лидер Петер Мадяр и неговата партия "Тиса".

Премиерът настоява, че само „правителство от патриоти“ може да предпази Унгария от война.

Още: Протестите срещу Орбан и протестите срещу Борисов-Пеевски: Приликите в изборите след това

Виктор Орбан каза, че Унгария, Словакия и Чехия са останали настрана, докато 24 държави от ЕС са продължили напред със заема.

Полша реагира с атака срещу Орбан

Orbán claims he saved Hungary from war by blocking the use of frozen Russian assets and rejecting the EU’s €90B loan to Ukraine, calling it a “war loan” that would burden Hungarian taxpayers. He says Hungary, Slovakia, and Czechia stayed out, while 24 EU states went ahead. Orbán… pic.twitter.com/V4GUm96HOS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2025

В отговор на тези думи полският външен министър Радослав Сикорски публикува в X саркастични „поздравления“ за Орбан. Към тях той добави снимка на медала „Орден на Ленин“ на Съветския съюз, който "присъжда" на унгарския премиер - очевиден троянски кон на Кремъл в Европейския съюз.

Още: Идат избори: Орбан извади картата "Европа ще ни вкара във война, Унгария не трябва да се управлява от глупаци"