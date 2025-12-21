Войната в Украйна:

Васил Терзиев подкрепи Любо Пенев и каза какво се случва със стадион "Георги Аспарухов"

Кметът на София Васил Терзиев подкрепи легендата на българския футбол Любослав Пенев, който се бори с онкологично заболяване, като се включи в благотворителен турнир в столичния квартал "Драгалевци". Терзиев пожела бързо възстановяване на Пенев, а пред медиите коментира и казуса със стадион "Георги Аспарухов", за който има планове да премине през реконструкция.

"Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас. Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Изключително се радвам, че има толкова много отбори. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел. Винаги когато сме на терена, е много приятно. С такива легенди е още по-специално чувството", каза Терзиев.

"За момента няма развитие по стадион "Георги Аспарухов". Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години. Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента. Изграждането на едно голямо и модерно съоръжение не е лесен процес. Търсим оптималния вариант. Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове. Това е дългогодишно усилие", добави още той.

