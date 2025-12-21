Унгарският премиер Виктор Орбан отново изуми със своята "интелигентност", като сравни висшия дипломат на Европейския съюз Кая Калас с Хитлер и Наполеон. „Разбира се, има велики европейски традиции. Русия вече е била атакувана преди - например Наполеон, нали? И Хитлер. Те се провалиха. И сега, разбира се, Кая Калас ще „успее“ - със сигурност“, каза той. Още: Евросъюзът е премахнал от дневния си ред въпроса за замразените руски активи, твърди Орбан

Унгарският премиер Виктор Орбан твърди, че е спасил страната си от война, като е блокирал използването на замразени руски активи за отпускането на заем от ЕС на стойност 210 милиарда евро за Украйна. Тази инициатива на Европейската комисия пропадна заради несъгласието на няколко държави, въпреки че можеше да се гласува с квалифицирано мнозинство. Нямаше обаче как да се избегне твърдото "не" на Белгия, която държи 185 милиарда евро от тези активи и която се опасява, че Москва ще я съди успешно и ще трябва накрая самата тя да плаща цялата сметка.

Все пак ЕС реши да набере заем за 90 милиарда евро и да го отпусне на Киев за следващите две години. Ако това не се бе случило, то Украйна обяви, че през пролетта на 2026 г. ще се изправи пред около 45-50 милиарда долара дефицит. А диктаторът Владимир Путин не спира агресивната си война.

В този заем участие могат да вземат всички страни членки на ЕС, които пожелаят. Унгария, Словакия и Чехия, управлявани съответно от националистически настроените Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш, отказаха да се включат. Унгарският премиер се похвали с това решение, наричайки заема "военен". Той твърди, че участие на Будапеща в осигуряването на такъв кредит би обременило унгарските данъкоплатци. Думите му идват в контекста на парламентарните избори през април, а социологическите проучвания сочат, че Орбан изостава от опозиционния лидер Петер Мадяр и неговата партия "Тиса".

Премиерът настоява, че само „правителство от патриоти“ може да предпази Унгария от война. Виктор Орбан каза, че Унгария, Словакия и Чехия са останали настрана, докато 24 държави от ЕС са продължили напред със заема.

