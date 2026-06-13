Повишена полицейска готовност във Великобритания след като пакистанец намушка с нож 17-годишно момиче

В английския град Брайърфийлд пакистанец е нападнал 17-годишно момиче, намушкайки го във врата. Полицията в града е в повишена готовност поради възможни протести. На 12 юни в английския град Брайърфийлд 30-годишен мъж от пакистански произход е нападнал 17-годишно момиче отзад с нож, докато тя вървяла по улицата, според BBC.

Още: Полицията извади водните оръдия срещу протестиращите в Белфаст (ВИДЕА)

"Това е много сериозен инцидент, но за щастие нараняванията на момичето не са животозастрашаващи", каза говорител на полицията.

Съобщава се, че жертвата вече е изписана от болницата. Междувременно патрулите в града са засилени поради евентуална реакция от местните жители. "Разбираме, че това ще предизвика безпокойство у местните жители и патрулите ще бъдат засилени в района тази вечер, за да се гарантира мир и спокойствие", добави полицейският говорител.

Тази седмица имаше масови протести и безредици в Белфаст, столицата на Северна Ирландия - и пак на тема "мигранти". Те избухнаха заради нападение на судански гражданин с нож срещу местен жител на улицата. Жертвата е получила наранявания по лицето и очите, а нападателят е обвинен в опит за убийство.

Още: Мъж с нож рани трима души на жп гара в Северна Швейцария