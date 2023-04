Предотвратиха опит за нападение срещу Макрон в Амстердам (ВИДЕО)

На видеото се вижда как служителите по сигурността повалят бързо тичащ мъж, насочил се към френския президент докато той разговаря пред вратите на зданието. Мъжът пее „Ние сме тук дори Макрон да не ни иска, ние сме тук“, преди да бъде проснат на земята.

Припомняме, че вчера посещението на Макрон бе съпътствано от протести срещу непопулярния закон за пенсионната реформа във Франция.

A protester running towards French President Emmanuel Macron was tackled and detained by Dutch police outside Amsterdam University during the leader’s two-day state visit to the Netherlands pic.twitter.com/lGnsu4Xwf3

🇫🇷🤡👀Emmanuel Macron's triumphant trip to the Netherlands continues in the same tone as he is welcomed at the University of Amsterdam by a demonstrator who has had time to sing "we are here" before being tackled in the floor.⚡️ pic.twitter.com/EcH5zIRH4v