Пригожин публикува ВИДЕО как ЧВК Вагнер се изтегля от Бахмут

Във видеото Пригожин говори с маскирани бойци и им задава въпроси как върви изтеглянето, ще успеят ли да предадат позициите си в Бахмут на редовната руска армия до 1 юни, как "вагнеровците" ще ходят да починат. Това беше предварително заявено от него още когато обяви, че е превзел града: За пореден път Пригожин обяви, че Бахмут е превзет, Украйна отрича

Yevgeny Prigozhin says Wagner is beginning to pull out of Bakhmut after leading the Russian effort to destroy and seize the city. The mercenary group will complete its withdrawal on June 1, and hand over positions to Russia’s regular military, he says. pic.twitter.com/LC4z7x57Gx