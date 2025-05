Притиснат за примирие и объркан какво е "победа", Путин готви голяма въздушна атака по Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили не превзеха нито една от целите, които си бяха поставили в Украйна през изминалата година, лишавайки диктатора Владимир Путин от значителни успехи на бойното поле, които да отпразнува в Деня на победата. Той не обсъди ситуацията на бойното поле в Украйна по време на честванията на 80-ата годишнина от победата над нацистка Германия, които режимът в Кремъл използва с пропагандни цели и за оправдаване на агресията срещу по-малката си съседка.

Още: Екзотика на Парада в Москва: Военни от Лаос, Египет и Виетнам, снайперисти на покривите (ВИДЕА, СНИМКИ)

📕It’s time to summarize Putin’s circus that he staged today on Red Square in the Kremlin



▫️Troops from Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, China, Mongolia, Egypt, Vietnam, Uzbekistan, Belarus, and Laos marched in the parade in Moscow. How exotic!… https://t.co/LFfKK40LAl pic.twitter.com/ZnjabZ4Ek4 — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

Провалът на бойното поле

Руските сили не са завзели нито един голям град в Украйна след превземането на Авдеевка през февруари 2024 г., а единственото селище със среден размер, което успяха да окупират от декември миналата година насам, е Велика Новосилка (с предвоенно население от 5000 души). Украински източници по-рано съобщаваха, че руснаците се опитват да завземат Покровск, Часов Яр, Торецк и останалата част от Луганска област, която не е под техен контрол, и да навлязат в Днепропетровска област до Деня на победата на 9 май. Руските войски не са имали пряка задача да атакуват Днепропетровска област, но могат и най-вероятно ще се възползват от възможността, ако достигнат границите на Донецка област - до този извод стигат анализаторите на украинския мониторингов проект DeepState. В крайна сметка нищо от това не е постигнато.

🚨 JUST IN: PARADE BEGINS IN MOSCOW ON RED SQUARE



Putin is sitting alongside Xi Jinping, invited to the Kremlin as Russia’s ultimate air defense.



To protect the parade, Russia pulled all its air defense systems into Moscow — meanwhile, the country slipped back into the Middle… pic.twitter.com/SQFVYAXSqC — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

Украинските удари на далечни разстояния и подобреното интегриране на тактическите операции с дронове с отбранителните операции и контраатаките - всичко това благодарение на западната военна подкрепа - забавиха, а на някои места и спряха руските настъпателни операции в Украйна. Пример е руският блокаж при Покровск и Торецк през 2024 г. и началото на тази година. Украинските удари на далечни разстояния срещу руски складове за боеприпаси, обекти на отбранителната промишленост и петролна и газова инфраструктура в дадени случаи компрометираха способността на Москва да снабдява фронтовите части и увеличаваха нарастващите разходи на Русия за войната ѝ. През последната година украинските сили умишлено изостриха и други руски уязвимости, включително недостига на оперативни резерви, като започнаха нахлуването в Курска област през август 2024 г. и принудиха силите на Путин да пренасочат войски от други фронтови райони, за да се защитят от инвазията.

Russian allies marching along Russian forces. pic.twitter.com/0tEHgfp8ER — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2025

Още: Изненадани отново в Курск, руснаците готвят нещо между Покровск и Торецк

Всъщност единствената военна операция, която Путин отбеляза в Деня на победата, беше "отблъскването" на украинците от Курска област. Ясно е обаче, че там продължават да се водят боеве, като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро изненадаха с нов пробив при Тьоткино, макар наистина да загубиха почти напълно целия си плацдарм в региона, който бяха извоювали през 2024 година.

Путин благодари на севернокорейските войски на парада на Червения площад, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че там са присъствали високопоставени севернокорейски командири, участвали в отвоюването на Курска област: В Курск издигат паметници на севернокорейци, сражавали се срещу Украйна.

Putin meets North Korean generals, and probably thanked them for the endless meat assaults in the Kursk region in which thousands of North Koreans died or got wounded. pic.twitter.com/JA7dueR6zW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2025

Аt the Moscow parade, Putin publicly shook hands with North Korean generals



Earlier, Putin personally thanked Kim Jong Un for providing North Korean soldiers as cannon fodder to fight alongside Russian forces, specifically in the Kursk region, where battles against Ukrainian… pic.twitter.com/jMljZK8bOh — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

Възхвалата на операцията в Курск от страна на руските официални лица игнорира факта, че според съобщенията Путин първоначално е възложил на армията да отвоюва региона до средата на октомври 2024 г. Игнорирана е и продължаващата готовност на диктатора да удължи този срок през есента на миналата година и зимата на 2024-2025 г., давайки приоритет на настъпателните операции в Донецка област, припомня американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

По време на националните и регионалните чествания на Деня на победата руските официални лица подчертаха технологичните адаптации и иновации, които са били интегрирали в Украйна през последните три години. Държавните медии в Русия публикуваха кадри, на които се вижда как в Москва се показват разузнавателни дронове „Орлан-10“, „Орлан-30“ и „Зала“, дронове "Ланцет", "Геран" (руското име на иранските "Шахед") и "Харпия". В Хабаровск бяха показани произведени в Китай високопроходими автомобили и произведени в Русия бъгита. Изглежда, че руските официални лица изтъкват пред обществеността тези оръжия, за да ги представят като форма на "победа" в Украйна. Това предполага, че руските военни възнамеряват да запазят тези адаптации в бъдещи военни операции, а не да се върнат към формите на водене на бойните действия отпреди 2022 г., посочва ISW.

Още: "Готовият да умре за Путин" Стивън Сегал на трибуната на Червения площад. Но приятелите Ким Чен Ун и Орбан игнорираха Путин (СНИМКИ, ВИДЕО)

Смях на парада

Разбира се, имаше и комични примери. Изглежда, истинското военно оборудване беше свършило, затова на парада в Якутия бяха докарали дървен танк и брониран трактор, който прилича на ковчег на колела:

It looks like real military equipment ran out, so they brought a wooden tank and a tractor-armored vehicle to the parade in Yakutia, which resembled a coffin on wheels... pic.twitter.com/pDQ4PnpTXu — WarTranslated (@wartranslated) May 9, 2025

На военния парад в беларуския град Гродна (Хродна) бяха докарани кози. Едната от тях се оказа доста умна и се опита да избяга от срама, коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

🫣A goat and masquerades were brought to the military parade in the Belarusian town of Hrodna



The goat was smarter and tried to escape from this shame. pic.twitter.com/YK1KgjPMLX — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

Беларуската медия се подигра и с опитите на Путин да "флиртува" с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва:

🤔Why did Putin flirt with Lulu?



Drop your guesses in the comments! pic.twitter.com/lEU0pEisdE — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

Кремъл се възползва от празненствата по случай Деня на победата на, за да се представи като страна с широка международна подкрепа три години след нахлуването си в Украйна. Русия подчерта нарастващото партньорство с Китай и Северна Корея. Кремъл посочи, че държавните глави и висшите представители на поне 30 държави, ръководителите на Палестинската автономия и на подкрепяните от Кремъл сепаратистки региони Абхазия и Южна Осетия, както и ръководителите на няколко международни организации - включително доминираната от Русия Общност на независимите държави (ОНД), Евразийския икономически съюз и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) - са пристигнали за парада в Москва. В него участвали 55 военни части и общо над 11 500 военнослужещи, включително от Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Виетнам, Египет, Лаос, Монголия и Мианмар: Екзотика на Парада в Москва: Военни от Лаос, Египет и Виетнам, снайперисти на покривите (ВИДЕА, СНИМКИ).

Министерството на външните работи на Украйна заяви, че присъствието на лидери и официални лица от редица държави на събитията, организирани от Кремъл в Москва на 9 май, "няма нищо общо с почитането на паметта на жертвите и героите". От МВнР в Киев са поканили редица ръководители на дипломатически мисии, акредитирани в Украйна, от държави, чиито висши служители са присъствали на военния парад в Москва, и на дипломатите е бил направен демарш.

В Москва пристигнаха сръбският президент Александър Вучич, който заяви, че би приел наказание от Брюксел за себе си, но не и за Сърбия, и словашкият премиер Роберт Фицо, който влезе в спор с ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас. По време на неформалната среща на външните министри на страните членки в украинския град Лвов на 9 май, където те изразиха солидарност към Украйна, Калас заяви, че който участва в пропагандния парад на Путин, е "от грешната страна на историята". Фицо, явно разярен, избухна с публикация в социалните мрежи. Той написа, че бившият естонски премиер "няма право" да го критикува, обиди се на думите ѝ, че не е от правилната страна на историята, и я обвини, че изгражда нова "Желязна завеса".

❗️KAJA KALLAS SLAMMED FICO AND EVERYONE STILL COZYING UP TO PUTIN — “HOW CAN YOU STAND SIDE BY SIDE WITH THIS GUY? YOU ARE ON THE WRONG SIDE OF HISTORY!”



The head of European diplomacy emphasized that all those who support freedom, independence, and European values should be… pic.twitter.com/t2mlm16tHf — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

Още: Външните министри на ЕС са в Украйна на 9 май. Новият германски топ дипломат с послание към Путин (ВИДЕО)

Днес, 10 май, германският канцлер Фридрих Мерц, министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и полският премиер Доналд Туск пристигнаха в Киев. Европейските лидери планират да се срещнат с Володимир Зеленски и да призоват Москва за безусловно 30-дневно прекратяване на огъня.

‼️Unprecedented: German Chancellor Friedrich Merz, UK Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, and Polish Prime Minister Donald Tusk have arrived in Kyiv.



The European leaders plan to meet with Volodymyr Zelensky and call on Moscow for an unconditional… pic.twitter.com/Dy56s2bekx — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2025

Съюзниците обещаха още оръжие за Украйна, притиснаха Путин

Европейските съюзници на Киев продължават да подкрепят украинската военна промишленост. На 9 май ЕС, Дания, Франция и Италия се споразумяха да прехвърлят един милиард евро от постъпленията от замразени руски активи в Европейския фонд за мир за закупуване на оръжия от украинската военнопромишлена индустрия - целта е укрепване на армията.

Украинският министър-председател Денис Шмигал съобщи, че ЕС е отпуснал също така артилерия и боеприпаси за Украйна на стойност 600 млн. евро и над 200 млн. евро за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Външният министър Андрий Сибиха отбеляза на 9 май, че ЕС се е ангажирал да достави на страната му над 1,35 млн. артилерийски снаряда през 2025 г.

Всичко това се случва в момент, в който САЩ и най-силните държави в ЕС готвят нови общи санкции срещу Русия, ако Путин откаже за пореден път да приеме 30-дневно прекратяване на огъня. То бе прието от Украйна още през март, но диктаторът поставяше куп условия и отказа, като обяви само тридневно примирие, за да може да проведе Парада на победата. И сега Кремъл заговори за условности: Кремъл подкрепя 30-дневно прекратяване на огъня, но отново говори за "нюанси".

Русия готви масирана атака срещу Украйна

На 9 май посолството на Съединените щати в Киев предупреди, че Русия може да извърши "потенциално значителна" атака през следващите дни, и призова американските граждани да се подготвят да се укрият незабавно в случай на въздушна тревога. Предупреждението идва на фона на самопровъзгласеното от Путин "примирие за Деня на победата" - прекратяване на огъня, за което Кремъл твърди, че ще продължи от полунощ на 8 май до полунощ на 11 май.

"Посолството на САЩ в Киев получи информация относно потенциално значима въздушна атака, която може да се случи по всяко време през следващите няколко дни", обяви дипломатическата мисия на своя уебсайт. Посолството и преди е отправяло подобни предупреждения като част от стандартните си протоколи за сигурност.

Междувременно Русия е затворила въздушното пространство над части от Волгоградска и Саратовска област, включително полигона Капустин Яр, от 06:00 ч. на 12 май до 06:00 ч. на 13 май - вероятно за изпитание на балистична ракета:

Russia has closed airspace over parts of Volgograd and Saratov regions, including the Kapustin Yar range, from 06:00 on May 12 to 06:00 on May 13—likely for a ballistic missile test, as the "BO" code and unlimited altitude restriction suggest. pic.twitter.com/doA6RAhkGg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2025

Още: Съюзниците одобриха трибунал за преследване на Путин и останалите руски лидери (СНИМКИ, ВИДЕО)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

В уж ден на примирие Генералният щаб на украинската армия отчете цели 196 бойни сблъсъка за изминалите 24 часа - с три повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 69 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 37 повече за ден, като от тях 21 са пуснати на руска територия - в Курска област, където пропагандната машина на Путин твърди, че вече украински сили няма. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб от 4100 изстреляни снаряда, което е с около 100 повече на дневна база. Руснаците са използвали 2174 дрона "камикадзе", което е с 526 по-малко, гласи сводката на украинския генщаб от сутринта на 10 май.

Най-горещо е в Покровското направление, където са били отблъснати 65 руски атаки. Спомагателното от юг Новопавловско направление е на второ място с 31 спрени нападения на силите на Путин, твърди генщабът. В Курска област са били отблъснати 19 руски щурма. В Лиманското направление руснаците са атакували 17 пъти, в Торецкото - 15, в Краматорското - 10. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой отчетени нападения.

Още: Тръмп иска помощ за мир в Украйна от най-големия враг на САЩ: Публично доказа, че не се справя (ОБЗОР - ВИДЕО)

ISW отбелязва в анализа си на бойните действия, че Русия е обвинила Украйна за атаки в Курска и Белгородска област при уж действащо прекратяване на огъня. В това време силите на Путин правят абсолютно същото - руските военни блогъри дори как армията сама нарушила заповедта на диктатора за нападения в Сумска област на Украйна. Там се говори за завземане на селището Марино, източно от град Суми по границата между Сумска и Белгородска област.

В района на Тьоткино в Курска област "партизаните са станали по-активни, провеждат щурмови операции с използването на значителни помощни средства, за да изхвърлят окончателно нашите части, защото формално не могат да претендират за победа", пише украинският лейтенант с позивна "Алекс" в Telegram канала си "Офицер+".

Руснаците продължават да атакуват при Вовчанск в Харковска област, край Синковка, която е североизточно от Купянск, и край Степова Новоселовка, източно от Купянск. През последните два дни е имало нападения на руската армия при Нова Крухляковка, което е североизточно от Борово – на река Оскол, южно от Купянск. Източно и югоизточно от селището също има атаки. Руски военни блогъри говорят за напредък североизточно от Новомихайловка и в източната част на селището Колодяз – и двете се намират североизточно от Лиман. Имало уж напредък и северно от Колодяз.

Силите на Путин са атакували Часов Яр в Краматорското направление, докато уж има прекратяване на огъня, твърдят украинските сили. Нападения има и край Торецк и околностите му. Отчетен е руски напредък в Покровското направление, като геолокализирани кадри от 8 май показват как руснаците са в централната част на Зверово, югозападно от град Покровск.

11/11 Russian infantry hit in Zrirove, SW Pokrovsk by 32nd Mech Umbrella drones

Coordinates: 48.2533016,37.1251704

Map view: https://t.co/YsKt3Rnj99

Source: https://t.co/u3UYKwdRom — Ukraine Control Map (@UAControlMap) May 8, 2025

Още: "Приятели от стомана": Си Дзинпин извади на показ заблудата на Тръмп, стои твърдо зад Путин (ВИДЕО)

В Новопавловското направление руснаците са напреднали в централната част на Котляровка - т.е. североизточно от Новопавловка (ВИДЕО 18+).

"И така, крайният срок, 9 май, настъпи, а руснаците не успяха да достигнат административната граница на Днепропетровска област - те успешно се провалиха в задачата, което беше съвсем очаквано, защото темпото на настъпление вече не е такова, че за 1-2 седмици да могат да преминат по широк фронт с дълбочина 4 км", анализира "Офицер+" за боевете в близост до границата на Донецка с Днепропетровска област. "Въпреки това през този период противникът успя да напредне с около 1-1,5 км и в момента продължава да настъпва в посока Днепропетровска област. Противникът активно използва малки щурмови групи, по-специално мотоциклетни подразделения, за атака на украинските позиции", пише той.

Според него руснаците имат и нова интересна тактика за придвижване на пехотни групи - "скачат в противотанков ров и вървят с надеждата, че няма да бъдат забелязани, но в крайна сметка се натъкват на още неизкопан кръстопът, където вече се разчистват".

Още: Сигнал от Кремъл: Путин плаши Киев с "Орешник" заради Парада на победата