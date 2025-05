"Готовият да умре за Путин" Стивън Сегал на трибуната на Червения площад. Но приятелите Ким Чен Ун и Орбан игнорираха Путин (СНИМКИ, ВИДЕО)

73-годишният американски актьор Стивън Сегал, който е горд притежател на руски паспорт, присъстваше на трибуната на Червения площад по време на военния парад в Москва на 9 май. Сегал преди време бе назначен за специален представител на руското външно министерство по руско-американските хуманитарни отношения, включително в сферата на културата, изкуството и младежкия обмен. Сегал многократно е декларирал публично голямата си любов към руския диктатор Путин, освен това бе обявил, че е готов да се бие в редовете на путинската армия и да умре за диктатора. Той бе изпратил писмо до Путин на 25 февруари 2022 г., ден след инвазията в Украйна. "В писмото му написах, че сега ще видим кои са истинските ни сънародници, кои са нашите приятели и кои са нашите врагове. Ще бъда на страната на моя президент и ще се боря на страната на моя президент", каза актьорът тогава.

Освен Сегал на трибуната бе и сръбският режисьор Емир Кустурица, който в края на миналата година също обяви, че горещо желае да има руско гражданство.

Но от политическите съюзници на Путин направи впечатление, че не присъстваха унгарският премиер Виктор Орбан и севернокорейският диктатор Ким Чен Ун. Такова посещение въобще не е било обсъждано, тъй като "за унгарския народ краят на Втората световна война има малко по-различно значение, отколкото за други страни", заявиха от кабинета на унгарския премиер, може би имайки предвид, че Унгария бе на страната на загубилите войната. От друга страна през 2026 г. в Унгария предстоят парламентарни избори, от които до голяма степен зависи бъдещето на Орбан като премиер.

Изненада бе и отсъствието от парада на лидера на Северна Корея, която е верен съюзник на Русия. Официално обяснение за отсъствието на Ким Чен Ун от Москва не бе дадено, а сред чуждестранните контингети, които маршируваха на Червения площад, липсваха и севернокорейците, за които е добре известно, че се бият срещу украинците в Курска област. Затова се пък се появиха многобройни информации, че от останалите участници в парада от други държави е имало настояване да не се появяват севернокорейски военни, в противен случай и те самите нямало да участват.

В същото време украинският канал в Х Noelreports показа видео от парада, който се е провел в град Хабаровск, с коментар, че той е показал далеч по-реалистична картина на техническите възможности на руската армия за момента.

🇷🇺 Khabarovsk went for a more realistic military parade this year. Next up: scooters, mopeds, and maybe a few donkeys to complete the mobilization vibe. pic.twitter.com/w6aibxOSpb