Външните министри на ЕС са в Украйна на 9 май. Новият германски топ дипломат с послание към Путин (ВИДЕО)

"Ние сме единни и няма да позволим тази руска агресия да се случва". Това заяви новият външен министър на Германия в правителството на Фридрих Мерц - Йохан Вадефул, който пристигна в Украйна на първото си посещение като топ дипломат на Берлин. Това се случи на 9 май - Деня на Европа, в който руският диктатор Владимир Путин чества 80-ата годишнина от победата над нацистка Германия във Втората световна война с военен парад в Москва. Стопанинът на Кремъл използва събитието, за да оправдае агресивната си война срещу по-малката си съседка.

Неофициална среща на външните министри на ЕС в Украйна на 9 май

В същото време Йохан Вадефул пристигна в западния украински град Лвов, където на 9 май ще се проведе неофициална среща на външните министри от ЕС. Вечерта на 8 май той публикува кратко видео в X, в което съобщава за пристигането си.

Новият министър - 62-годишен адвокат и опитен политик от Християндемократическия съюз - увери, че Германия ще остане сред страните, които оказват най-голяма подкрепа на Украйна, и ще "покаже това ясно през следващите дни".

През последните години той беше ключов съветник по външната политика на Фридрих Мерц. В Европа Вадефул е известен като последователен поддръжник на Украйна - той активно се застъпва за увеличаване на доставките на оръжие и многократно е призовавал да се позволи на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия със западни оръжия: Германия с нови министри: Силен поддръжник на Украйна начело на МВнР.

Послание към Путин

"ЕС е място на надежда, убежище за много хора от Украйна, които вярват, че тази страна също ще се присъедини един ден. Германия ще я подкрепи. Ние сме организация, която промотира сигурността и реда в Европа. Това е и ключова точка в моята външна политика. Трябва да се стремим към външна политика с акцент върху сигурността. Ето защо е важно утре (днес, бел. ред.) да изпратим послание на солидарност към Украйна. Тук сме в Деня на Европа, за да демонстрираме, че солидарността има значение, че сме обединени и че няма просто да позволим тази руска агресия да се случва“, заяви Вадефул във видеото.

Външните министри на ЕС отдадоха почит на загиналите украински военни

Външните министри на ЕС почетоха паметта на загиналите украински защитници днес в Лвов, като посетиха Почетното поле на Личаковското гробище.

По случай Деня на Европа върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас сподели: "Ние сме с Украйна - за траен мир и бъдещето, в което вярваме".

Украинският президент Володимир Зеленски публикува видео по повод Деня на Европа, като написа: "Свобода, равенство, демокрация и уважение към всеки живот - ценности, които имат значение на всеки език в цяла Европа. Украйна показа: единството е нашата най-голяма сила - в нашата страна и с цяла Европа. Честит Ден на Европа!".

