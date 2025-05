Руските канали в Telegram съобщават, че украинските сили са започнали ново настъпление в Курска област, като са се съсредоточили върху Тьоткино - руско селище, намиращо се точно на държавната граница. След като през нощта ракетни удари са поразили мостове, бронираните части на Въоръжените сили на Укрйна (ВСУ) са се придвижили напред. Това е станало, когато машини за почистване на мини са разчистили пътя - така са започнали интензивни боеве, гласи информацията. Възможно е в този напор да участва и 225-и щурмови полк.

Според руския канал "Военен осведомител" украинският опит за пробив в района на Тьоткино е през село Рижевка в Сумска област на Украйна. "Изглежда, че нахлуването се извършва по подобен начин като при Демидовка в съседната Белгородска област" на Руската федерация, притесняват се пропагандистите на диктатора Владимир Путин.

Russians filmed Ukrainian mine-clearing vehicles pushing through dragon’s teeth and minefields near the Kursk border—footage appears to be recorded from a local drone command center.



"It already goes through the teeth, f*ck. And look we are also already being sorted out." pic.twitter.com/hRBt68SekV