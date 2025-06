Путин си призна: Харчим много пари за война, трябва да ги намалим (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия ще намали парите, които отделя за военно дело от 2026 година. Това заяви руският диктатор Владимир Путин по време на посещението си в Минск. В момента Руската федерация отделя като военни разходи 13,5 трилиона рубли, което е около 172 млрд. долара. Това представлява над 30% от руския държавен бюджет и 6,3% от руското БВП. "Това е много", каза Путин, като призна, че военните разходи са "един от проблемите, включително за бюджета, които трябва да решим" - Още: Надежда за Украйна: Путин съсипа Русия с кредити заради нуждата от оръжия.

По думите на Путин, намалението на парите за война и отбрана трябва да почне от 2026 година в тригодишен период, обаче всичко зависело от развоя на войната в Украйна и "успешното ѝ приключване". По-точно – намалението на разходите за война зависело от "приемливи за нас резултати" в Украйна, а не с цел руска военна агресия срещу Европа. Само че руският диктатор изобщо не коментира колко голямо би било бъдещото намаление на военните разходи - Още: Путин съска: Западът скоро ще умре. Украйна обяви удар по руски бомбардировачи във Волгоград (ВИДЕО)

Путин говори, след като държавите-членки на НАТО се споразумяха на срещата на върха в Хага тази седмица да увеличат рязко разходите за отбрана до 5% от БВП (до 2035 година) и предупреди за "дългосрочната заплаха, която Русия представлява за евроатлантическата сигурност". Руският диктатор за пореден път отрече, че има план да атакува НАТО или страна-членка на Алианса. "Ние планираме да намалим разходите, те планират да ги увеличат. Кой действа агресивно", добави нагло Путин, без да коментира как той нападна Украйна и с колко увеличи парите за тази война през последните 3 години – Още: Путин одобри новия бюджет: Военните разходи се увеличават с 25%

При директното признание на Путин, че Русия харчи много за война и "отбрана", руският диктатор пак опита да принизи западните санкции срещу страната му. Прави впечатление, че напоследък той говори много често за тях и постоянно казва как те не влияят на Русия, което поставя въпросът дали Путин не става все по-притеснен. Специално той коментира и цената на петрола, как била "малко по-ниска" (12% поевтиняване на цената на европейския сорт "Брент" за една седмица само, което е невиждано от години (около 68 долара за барел) – а руският петрол върви с около 10 долара на барел по-евтино от "Брент“-а). Само през месец май, руското финансово министерство увеличи тройно бюджетния дефицит – от 0,5% от БВП до 1,7% и то именно заради огромния спад в приходите от петрол и газ, напомня ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Американските експерти са категорични: Всяко рязко намаление на военните разходи в Русия ще доведе до стагнация на руската икономика в средносрочен план, тъй като руският военнопромишлен комплекс представлява основният двигател на руската икономика сега, а и вече от поне над година и повече. Другите руски икономически сектори изостават – до един, и вече е ясно, че са в практическа стагнация. Пример – между април и май, 2025 година, Русия е увеличила обема на индустриалното си производство с 2,6% (през май е с толкова повече спрямо април) и голямата част на това се дължи на руския военнопромишлен комплекс, специално производство на дронове. Само в авиационния сектор, Руската федерация е увеличила с 16,9% обема през май, 2025 година, спрямо април, 2025 година. Това е 1,6 пъти по-голям обем на авиационния сектор спрямо месечния обем през 2024 година. И не само дронове – сателитни снимки от различни руски заводи показват по-голям обем на модернизация на бронирана техника – например в Курганмашзавод – Още: Ресурсите на руската икономика са изчерпани: Признание от ръководни фактори

На този фон, в Полша вече беше забелязан танк M1A1 Abrams (Ейбрамс) от Австралия. Припомняме, че Австралия в крайна сметка одобри прехвърлянето на около 50 такива танка за Украйна – машини, които вече са извадени от употреба за австралийската армия – Още: САЩ недоволстват за 49 танка "Ейбрамс" от Австралия за Украйна: Те вече пътуват

🇺🇸🇦🇺 An M1 Abrams tank in Australian camouflage has been spotted in Poland. This comes after the previous announcement that Australia would transfer 49 Abrams tanks to Ukraine as part of a military aid package to bolster Kyiv’s armored capabilities. pic.twitter.com/lZe06mSlWK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След еднодневен пик на руската военна активност в Украйна, сега се наблюдава нов спад. По официални украински данни – на 27 юни е имало 153 бойни сблъсъка, след като на 26-ти бяха 187 бойни сблъсъка, а на 25-ти – 154. Руснаците са хвърлили 111 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 8 по-малко за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 22 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5600 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 1100 снаряда повече. Руската армия е използвала над 3600 FPV дрона "камикадзе", което е с около 1000 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

💥 Fighters from the "Raid" Battalion Destroy Rare North Korean MLRS



In the Novopavlivka direction, operators from the @413_raid Battalion of the Unmanned Systems Forces detected and destroyed an M1991 multiple launch rocket system (MLRS) produced by North Korea.



The pilot… pic.twitter.com/jxN9HpxWP6 — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) June 27, 2025

Отново Покровското направление е най-горещо – 56 отбити руски пехотни атаки там. Още 19 руски пехотни атаки са станали в Новопавловското направление – то е южно на Покровското и е спомагателно точно за него. По 17 руски пехотни атаки са станали в Курска област, Лиманското направление и Торецкото направление. В цитирания по-горе дневен обзор на ISW има препратки към руски военнопропагандни телеграм канали (например "Дневник на десантчика"), където има оплаквания и предупреждения, че украинската армия си връща позиции при село Редкодъб (Ридкодуб), което се намира на северния фланг на Лиман и е малко по-на запад от село Ново и река Жребец. А в Торецкото направление има геолокализирани кадри, които потвърждават обявеното от руското военно министерство – че село Дилеевка е в руски ръце, то се намира в западните покрайнини на Торецк:

🧵Thread 1/x

Kurt & Company, 28th Mechanized Brigade operates in Toretsk area



Source: https://t.co/X5H2UubFzE pic.twitter.com/uJJ78Bj819 — Audax (@AudaxonX) June 26, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", е категоричен – руското настъпление в пограничните райони на Сумска област е спряно. Руснаците не успяха да напреднат с повече от 7 километра от границата. Сега те опитват да превземат отново село Андреевка, боеве текат и при Юнаковка, откъдето руското военно командване се надяваше да стигне до пътя за град Суми, обобщава "Офицер". Според говорителя на украинската гранична служба Андрий Демченко, руската армия вече извършва по-малко щурмови и диверсионни операции в пограничния район на Сумска област. "Отразени са 12 контраатаки на Въоръжените сили на Украйна - в посока Андреевка, Яблоновка, Новониколаевка, 2 в Алексеевка (Олексиевка), 3 в Юнаковка и 4 в района на село Садки. Боевете в горите при Юнаковка продължават" - това е описанието в дневния обзор на "Два майора", един от популярните руски военнопропагандни канали в Телеграм.

Operators from Ukraine’s 73rd Naval Special Operations Center are conducting special reconnaissance missions in the Sumy and Kursk regions. pic.twitter.com/76PbrrhgdU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2025

Според украинския военен оператор на дронове Станислав Бунятов, най-трудно за украинците е Покровското направление и границата между Донецка и Днепропетровска област, т.е. на юг, Новопавловското направление. Там има над 100 000 руски войници, посочва той – главнокомандващият на украинската армия генерал Олександър Сирски каза, че са 111 000. Бунятов обаче набляга на многото руски оператори на дронове и големите резерви в боеприпаси за руската артилерия. Унищожаването на руските оператори на дронове е приоритет – един екип от такива оператори е по-ценен "от два взвода селяни, скитащи по нивите. Докато във въздуха има вражески дронове, няма (стабилна) логистика", казва Бунятов. А в дневния обзор на ISW са посочени геолокализирани видеокадри с обстрел с дронове по руска позиция, която е североизточно от село Шевченко, по пътя Андревка – Покровск – т.е. руснаците със сигурност пак си върнаха Шевченко, едно от важните села по южната дъга на Покровск.

Още: По-малко пари и оръжия за Украйна от САЩ: Официално искане на Пентагона (ОБЗОР – ВИДЕО)