Русия се мъчи да прави нови стратегически бомбардировачи с ядрено оръжие

Русия разширява Казанския авиационен завод, където миналата зима бяха построени големи производствени сгради. Според сателитни снимки, видени от финландското издание Yle, най-голямата от новите сгради е дълга около 320 метра и обхваща площ от около 19 000 м², което е сравнимо с три футболни игрища. Но разширението още не е завършено - очаква се това да стане чак през 2026 година.

Причината за разширяването е необходимостта от увеличаване на вътрешното производство на самолети за военна и гражданска авиация. За модернизацията на завода са отпуснати около 1 милиард евро. Поради санкции и недостиг на работна ръка обаче производството е изправено пред сериозни затруднения и изостава от графика.

Казанският завод е особено важен за производството и модернизацията на стратегически бомбардировачи, включително такива, способни да носят ядрени оръжия. Той е единственият в Русия, който може да компенсира загубата на стратегически бомбардировачи - а сериозни загуби на руската стратегическа авиация бяха нанесени от украинската операция "Паяжина".

Казанският завод произвежда и модернизира Ту-160М и строи нови Ту-160М2, но темпът е бавен: миналата година бяха доставени само 2 Ту-160М2 и 2 Ту-160М. Модернизират се и стари Ту-22М3.

"Сателитните снимки показват, че се е появило много ново производствено пространство. Това обаче няма да реши проблемите на авиационната индустрия и индустрията на Русия като цяло", казва военният експерт майор Марко Еклунд, който е анализирал снимките. Еклунд има 20 години стаж във финландското разузнаване.

