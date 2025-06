Властта на Орбан виси на косъм?: 200 хиляди души на прайд в сърцето на Будапеща (СНИМКИ)

Поне 200 000 души не се подчиниха на забраната на унгарския президент Виктор Орбан и изпълниха улиците на столицата Будапеща в събота за тазгодишния прайд, което е рекорден брой според организаторите, предаде Франс прес.

"По наши оценки участниците са между 180 000 и 200 000 души. Трудно е да се определи точната бройка, защото никога не е имало толкова много хора на Будапещенския прайд", казва пред АФП Виктория Радван, председателка на събитието. Кметът на Будапеща от Зелените Гергей Карачон, също приветства рекордното участие. "Благодаря ти, Виктор Орбан, за това, че насърчаваш по-толерантен социум", отбеляза той в профила си в социалните мрежи.

Още: "Безчовечни хора и безмилостни престъпници": Как и защо Орбан очерня Украйна и украинците?

Маршрутът на парада беше променен, за да се избегнат евентуални конфликти с десни контрадемонстранти. Наблюдатели определиха събитието като вероятно най-големия прайд в унгарската история. Припомняме, че правителството на Орбан и полицията в Будапеща забраниха ежегодното събитие съгласно нов закон, който забранява излагането на младите хора на нехетеросексуален начин на живот. Именно заради това пък опозиционният кмет на Будапеща Карачони подкрепи прайда, като го обяви за общинско събитие, което не изисква одобрение от полицията.

Снимка: Getty images

Тълпите хора изпълниха площада пред кметството в Будапеща преди да тръгнат по улиците в града. Някои развяваха знамена с цветовете на дъгата, други носеха манекени, осмиващи премиера. "Това е много повече от парад за хомосексуалността, .... това е последният момент да защитим правата си", заяви Естер Рейн Боди, един от протестиращите.

Още: Орбан: Украйна е "неопределен субект", спряхме я за ЕС, за да не ни унищожи

"Нито един от нас не е свободен, докато всички не са свободни", се четеше на един от транспарантите.

Малки групи от крайнодесни протестиращи се опитаха да попречат на парада, но полицията ги задържа встрани, като промени маршрута на шествието, за да избегне сблъсъци.

Националистическото правителство на Орбан системно ограничаваше правата на ЛГБТК+ общността през последното десетилетие, като депутатите приеха закон през месец март, който дава основание за забрана на парада, с аргумента да се запазят правата на децата. Опонентите възприемат ограниченията като по-мащабен опит за ограничаване на демократичните свободи преди националните избори през 2026 г., когато Орбан ще се изправи срещу сериозен опонент. Още: Унгария за първи път забрани ЛГБТ прайд, половината ЕС въстана

Снимка: Getty images

🏳️‍🌈LGBT Pride takes place in Budapest — in defiance of Orbán



Budapest Pride goes ahead, defying Orbán’s threat of ‘legal consequences’: tens of thousands have gathered in the heart of the Hungarian capital. This is the largest protest yet against Viktor Orbán’s policies — after… pic.twitter.com/AcswjTYxi7