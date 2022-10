Путин стана на 70: Какво му пожела светът? (ВИДЕО И СНИМКИ)

Кремъл съобщи за многобройни поздравителни телеграми. В действителност обаче стана ясно, че едва деветима държавни лидери са му изпратили своите благопожелания. Това е най-ниската бройка на честитките за празника на господаря на Кремъл за последните шест години, отбеляза руската служба на BBC.

Путин е бил удостоен с внимание от верните си съюзници президентите на Беларус и Чечения, както и от държавните глави на Северна Корея, Никарагуа, Куба, Киргизстан и Южна Африка. Поздравил го е и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Затова пък от беларуската правозащитна организация "Весна", която подпомага жертви на политически репресии, проведоха акция пред руското посолство в Прага. Те пожелаха на диктатора "дълги години затвор", а освен това оставиха пред вратите на дипломатическата мисия ковчег, в който поставиха кукла с лика на руския лидер.

For his birthday activists in Prague put a Putin in a coffin outside the Russian embassy and a sign saying "Wishing you long years in prison." https://t.co/owrwdHTx5H — X Soviet 🇺🇦 (@XSovietNews) October 7, 2022

Мнозина припомниха и че на този ден точно преди 16 години и като своеобразен подарък за един друг рожден ден на Путин бе убита руската журналистка Анна Политковская, която приживе не пестеше критиките си към политиката му.

Anna Politkovskaya was assassinated #OTD in 2006, on Putin's birthday (7.10.)



In 'Putin's Russia' (2004), she warned the world, but we wouldn’t listen



Today, everything that she wrote – tragedy, bloody violence, the war that Putin was leading to – has happened



Lest we forget! pic.twitter.com/5vgiqSKEvd — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) October 7, 2022

В Русия - младежки и детски организации рецитираха пожелания

Същевременно вътре в самата Русия под строй и с приповдигнат тон официални лица и различни организации отправиха задължителните поздравления по случай височайшия празник. В Москва и Санкт Петербург се проведоха младежки флашмобове в чест на рожденика. Участниците в тях се събраха в парк Горки в центъра на руската столица и на Дворцовия площад в Санкт Петербург с многобройни знамена и червени чадъри. Те скандираха „Честит рожден ден!“, размахвайки плакати с надписи „Русия“, „Донбас“, „Чест“, „Сила“ и подобни, а накрая изписаха с телата си „Путин е моят президент“.

Russian youth staged a flash mob on the birthday of Vladimir Putin!



The youth of Moscow and St. Petersburg organized a flash mob for the birthday of the head of state Vladimir Putin



Happy anniversary, Comrade Supreme Commander-in-Chief



We are united more than ever! pic.twitter.com/F6gVF6by6j — cooper (@coope125) October 7, 2022

Също така Путин бе поздравен от младежката организация „Млада гвардия“, която е част от партията на Путин „Единна Русия“, както и от детската организация "Дъга" и доброволческото ученическо движение "Лига на добротата", които издекламираха: „Владимир Путин е загадка. Владимир Путин е единствен. Владимир Путин е блюстител на реда.“ Това съобщи рускоезичната версия на BBC в канала си в Telegram.

А ето така пък неизвестни лица от руското село Зубово в Подмосковието поздравиха своя президент. Край табелата на селото те оставиха изображение на Путин с надпис "Гори в Ада".