Путин удвоява финансирането на Росгвардия, за да гарантира режима си

"Росгвардия" в съвременния си вид датира от 2016 г. и се оглавява от бившия бодигард на Путин Виктор Золотов.

Въпреки твърдението на Золотов, че силите му са се справили „отлично“ по време на метежа, всъщност "Росгвардия" не предприе някакви ефективни действия срещу наемниците от "Вагнер", се отбелязва в доклада Очевидно това и обосновава решението на Путин да укрепи сигурността на режима си чрез увеличаване на средствата за елитното формирование, създадено именно с тази цел - да предотврати заплахите за вътрешната сигурност, смятат от британското разузнаване.

Вероятно тежката техника, с която ще бъде снабдена "Росгвардия", ще включва артилерия и бойни хеликоптери, смятат експертите.

