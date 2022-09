Пълен напред: ВИДЕО кадри от контраофанзивите на украинците

От 1 септември досега украинската армия е успяла да върне на Украйна 1000 квадратни километра окупирана от руснаците украинска територия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в редовното си обръщение към украинския народ на 8 септември вечерта.

Зад лаконичните все още думи на Зеленски и зад оскъдната информация като цяло от официалните украински източници (те не говорят с основна причина да не дават допълнителни възможности на руското разузнаване да отгатне какви са стратегията и тактиката на Въоръжените сили на Украйна). Но изненадващата и доста успешна украинска атака в Харковска област, където вече е превзет град Балаклея, вече се трансформира в множество кадри в социалните мрежи. Не спират да се появяват видеа и снимки и от постепенното украинско настъпление в Херсонска област.

Изключително показателно за случващото се е какво написа за случващото се в Харковска област т.нар. бивш министър на отбраната на самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР) Игор Стрелков (истинското му име е Игор Гиркин), който е един от обвиняемите за свалянето на полет MH17. "Всичко е капут" – доста цветисто:

Terrorist Igor Ivanovich Strelkov declares an "alles-kaput" south of Kharkiv



He confirmed the information of Russian military correspondents that the Armed Forces of Ukraine are already on the outskirts of Kupyansk pic.twitter.com/CKIhhI7p8l — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 8, 2022

В следващите редове можете да почувствате какво се случва във видеокадри:

A historical moment - September 8.

Azov soldiers of the special unit in Balakliya return the state flag to its rightful place pic.twitter.com/ASIcpkWVY5 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 8, 2022

This is how #Ukrainian soldiers get welcomed in liberated territories. pic.twitter.com/eRTTQ8gTu8 — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2022

Some more content from Balakliya pic.twitter.com/5w909bp3dw — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 9, 2022

The russians drowned their equipment in the river while trying to escape.



Now they will be obtained and put into the service of the Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/qfVLyFyqbb — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 9, 2022

The trophy warehouse of the BC in the Kharkiv direction pic.twitter.com/GeLqrpw2up — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 9, 2022

Blahodativka, Kherson Region, deoccupied by the Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/KlXdFyLUeE — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 9, 2022

POV: Footage of how the Armed Forces of Ukraine are storming the Russian positions pic.twitter.com/mf9gwfvpDn — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 8, 2022

