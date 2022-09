Руските военни блогъри пощуряха след поражението в Харковска област

Примерите, дадени в доклада, са доста, но хубава отправна точка за тоталното объркване е публикация от снощи на телеграм канала "Рибар". В нея хем се твърди, че руснаците не били изцяло загубили град Балаклея, хем има припомняне как не трябва да се заравя главата в пясъка (всички помнят Киев, се казва в публикацията) и че с всеки загубен час в липса на действия имало "репресии" срещу "съучастиците на орките". Тоест, Балаклея не е паднала, но има репресии – как може да се случи, ако руснаците още държат града? В други проруски канали се описва, че украинците са пробили в Балаклея благодарение на атака с 15 танка.

Не липсват и оценки, че с операцията (която била предвидима) при Балаклея украинското командване е надиграло и се е подиграло с руското командване, както и предупреждение към руските военни в Изюм да се готвят за битка. Има дори призив за уволнения на висши руски военни – в проруския телеграм канал "Zаписки Vетерана". А руското военно министерство продължава да е лаконично относно случилото се в Харковска област – за 8 септември сводката е, че руснаците унищожили един украински оръжеен склад в Балаклея. Украинската оценка е, че Въоръжените сили на Украйна са успели да проникнат в контролираната от руснаците част на областта на 50 километра.

Има данни, че украински военни се намират на 15 километра от Купянск и се готвят за обстрел на руски позиции, като Институтът за изучаване на войната смятат, че в следващите 72 часа градът ще падне. Вече дори има геолокализирани кадри за удар по руски "казарми" в Купянск, като руската окупационна власт обяви евакуация на жените и децата от града. Ако това се случи, че е много сериозен удар по руската логистика за Изюм.

Според снощния и сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия значима промяна на фронта в Донецка област няма. Изглежда най-сериозната битка там е в Соледар – руснаците твърдят, че са стигнали до жилищни райони на града, но украинците съобщават, че там е отблъсната поредна руска атака. Продължават и руските опити да бъде обкръжена Авдеевка, засега няма руски успех в това отношение. По украински данни, руснаците са изстреляли само 5 ракети, но са нанесли 45 въздушни удара в Харковска област. "Персонал на окупационните сили в цивилни дрехи дезертира и се опитва да се върне на територията на руската федерация. През деня (8 септември) са отбелязани над 15 такива случая", добавят от Генералния щаб на украинската армия.

В Херсонска област основна цел на украинците остават руските логистични линии, но зам.-командирът на украинския генерален щаб генерал Олексий Громов заяви, че украинските части са напреднали с между две и няколко дузини километра в областта, без да дава точни данни къде се е случило това. Украинското командване „Юг” съобщава, че са ударени два руски понтонни моста над реките Днепър и Ингулец. Кадри от последствията на украински обстрел при преминаване през такъв понтонен мост бяха споделени от беларуската опозиционна телевизия NEXTA, но те определено не са за хора със слаби нерви и съветваме да не бъдат гледани. Появиха се и други кадри за украинска атака при опит на руски части да преминат по вода при Нова Каховка.

