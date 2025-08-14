Расте броят на обвиненията срещу шофьора, врязал се с автомобил във фенове на Ливърпул

Още 24 обвинения бяха повдигнати на мъжа, който се вряза с автомобил в множество хора в английския град Ливърпул по време на шампионския парад на едноименния футболен отбор по случай спечелената титла във Висшата лига, предаде ДПА. Агенциите учотняват, че сред пострадалите според повдигнатите нови обвинения има и две новородени. 53-годишният обвиняем Пол Дойл бе облян в сълзи, когато се появи на екрана чрез видеоконферентна връзка от затвора по време на изслушването в Кралския съд на Ливърпул днес, информира Пи Ей Мидия. Първоначално му бяха повдигнати обвинения за седем престъпления на "Уотър стрийт" в центъра на града след 18:00 ч. местно време на 26 май.

В съда в Ливърпул днес бяха произнесени 6 от новите обвинения, свързани с деца. Двете новородени тогава са били на 6 и на 7 месеца. Облечен със сива тениска, Дойл не каза нищо по време на изслушването, което продължи 20 минути. Той се опитваше да говори през сълзи, като потвърди името си в началото на заседанието, предава БТА.

Решението на съдията

Съдия Андрю Менари отложи делото за 4 септември, когато се очаква Дойл да се произнесе по обвиненията. Няколко роднини на пострадалите и над 20 представители на медиите присъстваха в съдебната зала. Местната полиция съобщи, че 134 души са били ранени, след като Дойл е вряза с автомобил "Форд Галакси Титаниум" в тълпа от хора, които са напускали крайбрежната зона. Новият обвинителен акт, който не беше прочетен изцяло в съда, вече съдържа 31 обвинения, свързани с 29 пострадали на възраст между 6 месеца и 77 години.

Дойл, който е от ливърпулския квартал "Крокстет", е обвиняем по 19 обвинения в опит за причиняване на тежка телесна повреда, 7 обвинения за причиняване на тежка телесна повреда с умисъл, 3 обвинения за нараняване с умисъл, едно обвинение за опасно шофиране и едно обвинение за нарушаване на обществения ред.