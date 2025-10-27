Разкриха къде е тествана най-новата руска ядрена ракета "Буревестник" (ВИДЕО)

Норвежката военна разузнавателна служба знае къде Русия е тествала миналата седмица ядрената крилата ракета с дълъг обсег „Буревестник“. На 26 октомври руският диктатор Владимир Путин оповести тържествено, че изпитанието е преминало успешно. Според Москва 9M730 „Буревестник“, наричана от НАТО SSC-X-9 Skyfall, може да пробие всякакви защитни щитове. От Кремъл обаче не разкриха откъде е била изстреляна ракетата с ядрено задвижване.

Ракетата е била изстреляна от Баренцово море

Тестът е бил проведен от арктическия архипелаг Нова Земя (Новая Земля) в Баренцово море, обяви норвежкото военно разузнаване на 27 октомври.

"Можем да потвърдим, че Русия е провела ново изпитание на крилатата ракета с дълъг обсег Skyfall ("Буревестник") на Нова Земя", заяви ръководителят на военното разузнаване на Норвегия вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес пред Reuters.

Нова Земя включва 2 големи острова – Северен и Южен, разделени от тесния (2-3 км) проток Маточкин Шар, и множество по-малки острови. Архипелагът е между Баренцово море, което е на запад, и Карско море, намиращо се на изток. На север е Северният ледовид океан, а на югозапад е норвежкият бряг.

Административно островите принадлежат към Архангелска област на Руската федерация. Общата площ на архипелага е около 83 000 кв. км, а населението му е около 2300 души - по данни от 2021 г.

Путин се хвали, че ракета като "Буревестник" няма. Тръмп му отговори

Руският диктатор Владимир Путин заяви със задоволство в неделя, че ракетата "Буревестник" е "уникален продукт, различен от всеки друг в света": Путин се похвали с успешното изпитание на "уникална ракета, каквато никой в света няма" (ВИДЕО).

Тестът е бил проведен на 21 октомври, като ракетата е изминала 14 000 километра и е останала във въздуха приблизително 15 часа, твърди началникът на руския генерален щаб Валерий Герасимов. Той каза това на среща с Путин. "Трябва да започнем подготовката на инфраструктурата за разполагане на това оръжие в нашите въоръжени сили", заръча стопанинът на Кремъл.

🤡 Putin claims Russia has tested a “Burevestnik” nuclear missile that “has no analogues in the world.”



— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2025

"Той трябва да сложи край на войната, която уж трябваше да продължи седмица, но вече е в четвъртата си година. Това е, което трябва да прави, вместо да тества ракети", беше отговорът на американския президент Доналд Тръмп. Нещо повече - републиканецът заплаши в прав текст Путин, напомняйки му, че ядрена подводница на САЩ, "най-добрата в света", е разположена край бреговете на Русия - "тоест не е нужно тя (американска ракета, бел. ред.) да лети 8000 мили".

