Разкриха руски филтрационен лагер за пленени украинци в Беларус (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руските филтрационни лагери в окупираните земи, в които украински цивилни са били измъчвани, нямаше как да бъдат скрити от погледите на света още в първите месеци от войната. Тази практика явно е съществувала и в Беларус, където журналисти разкриха лагер за филтрация на пленени украинци.

Руските военни създават лагера в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна. Журналисти от Беларуския разследващ център установяват, че той е разположен в една от сградите, принадлежащи на държавното предприятие „Алианс Припят“ в Наровля (Гомелска област), близо до украинската граница.

Оказва се, че мястото не е служило единствено за логистичен хъб за руските операции в Украйна - силите на диктатора Владимир Путин използваха територията на Беларус, за да нахлуят в съседката си от север в първия ден от войната.

Още: Глад, студ и заплахи за депортиране чак до Япония: Нови истории от руските филтрационни лагери

In 2022, the Russian Armed Forces took Ukrainian captives to the filtration camp in Naroulia, Belarus. People were tortured there



Investigators from @BelarusFiles have established the exact location of the filtration camp, which the Russian military set up in Belarus’ Naroulia… pic.twitter.com/qhre7Afn6K