Резников: Украинските пилоти започнаха обучението си на F-16, тестват и Gripen

Кога ще приключат ученията ще преценят инструкторите в зависимост от това колко бързо участниците в тях ще възприемат новите умения и ще могат да взаимодействат помежду си. Минималният период на обучение ще бъде поне 6 месеца, добави министърът. "За да изградим разумни очаквания - срокът ще е поне 6 месеца. Но не се разочаровайте, ако е по-дълго", допълни Резников.

Междувременно днес на пресконференцията с шведския премиер Улф Кристерсон по време на посещението си в Швеция президентът Володимир Зеленски съобщи, че украинските пилоти вече са започнали и тестове на шведските изтребители от четвърто поколение JAS 39 Gripen.

По този повод командващият украинските ВВС Микола Олешчук коментира, че на първо място целта е да получат F-16. Следващите приоритети - Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.

