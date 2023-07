Русия атакува ключов за Украйна експортен маршрут по Дунав - на метри от Румъния (СНИМКИ)

Преди седмица нападенията бяха насочени предимно към пристанището на Одеса, а преди разсъмване на 24 юли удари бяха нанесени по украинска инфраструктура по реката - алтернативен маршрут за износ, който е жизненоважен за Киев след провала на Черноморската инициатива.

#Russian invaders attacked one of the #Danube ports with drones. No casualties have been reported. pic.twitter.com/75emceI1Bu