Русия блокира сайта на фондация "Свободна Бурятия", разкрила, че 500 буряти са отказали да воюват в Украйна

Фондация „Свободна Бурятия“ помага на войниците да прекратят договорите си и да се завърнат у дома от войната. Ден преди да бъде блокиран сайтът, от ръководството на фондацията съобщиха, че около 500 войници от Бурятия са разтрогнали договорите си с руската армия и са отказали да участват във войната в Украйна. С помощта на фонда 150 души вече са се върнали у дома. Преди обаче да се стигне до прекратяването на договорите им, те са били държани няколко дни в затворена зона със заплахата, че срещу тях ще бъдат образувани наказателни дела.

Сега вече сайтът на фондацията е недостъпен дори с VPN, въпреки че копие от него е останало в кеша на Google (последно запазено на 13 юли 2022 г.) и в Интернет архива (последно копие на 12 юли тази година).

От началото на войната в Украйна над 5400 уебсайта са били блокирани по искане на Генералната прокуратура. В този списък се включват както сайтове на независими медии, правозащитни организации, политически партии, общественици, така и ресурси, които не са свързани с политиката, като например сайтът на женското издание Clutch или дори шахматният сайт chess.com.

Access to the Free Buryatia Foundation website has been restricted on the territory of the Russian Federation. pic.twitter.com/hoso1iAwpf