Русия пак увърта и продължава да създава опасност за ядрен инцидент с АЕЦ Запорожие

Централата беше овладяна от нахлулите в Украйна руски войски и оттогава е постоянен проблем предвид факта, че руснаците я използват като военна позиция, разполагат оръжия там и стрелят по украински позиции, използвайки АЕЦ-а за щит. Многократно централата беше изключвана, имаше и директни попадения по обекти в нея – затова и МААЕ иска възможно най-бързо това да престане, за да не се случи в крайна сметка апокалиптичен ядрен инцидент.

От руска страна обаче (Росатом) има кратко изявление за срещата – говорим и ще продължим да говорим на база разбирането да постигнем приемливо споразумение за всички. Това подсказва, че Москва протака и гони цел международно признание на руската власт в АЕЦ Запорожие.

Междувременно, руският президент Владимир Путин продължава да се държи много показателно по отношение на Украйна – той не говори по никакъв начин за украинския си колега Володимир Зеленски, а разглежда Украйна само и единствено като сфера на Запада и сочи Запада за виновен за "разделянето на СССР" като така де факто не признава правото на независимост на Украйна от Руската федерация. Това демонстрира явно, че Путин няма никакво намерение да търси устойчив и справедлив мир в Украйна – вместо това той търси начин да накара САЩ и НАТО да преговарят директно за съдбата на Украйна с него, заключва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си доклад за войната.

Тръстът обръща внимание и на данните, че Северна Корея е продавала оръжия на ЧВК Вагнер. Според американските експерти, това е явен знак, че създателят на вагнеровците Евгений Пригожин работи да направи частната армия независима от руското военно министерство бойна единица, да постигне оперативен успех в Донецка област и да реализира политическите си амбиции.

Сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия не се различава особено от съобщенията от няколко седмици насам. За втори пореден ден село Яковлевка е посочено като позиция, където украинците са спечелели битка – а там руснаците се кълнат, че са овладели ситуацията. Яковлевка е важна за защитата на град Соледар – има обаче геолокализирани кадри как украинците обстрелват руски позиции на югоизток от Соледар, т.е. руснаците далеч не са напреднали така, както твърдят.

GeoConfirmed.



"The Ukrainian Wasp group fires at Russian positions with a 60-mm mortar"



0:32 at 48.682910, 38.097912



GeoLocated by @blinzka https://t.co/xYKdEWKsMI