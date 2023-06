Русия помилва осъдените за леки и средни провинения, които участват във войната в Украйна

Предвижда се както професионалните войници, така и мобилизираните да бъдат освободени от наказателно преследване, дори ако престъпленията са извършени преди влизането в сила на закона. Получилите държавни награди или пенсионираните от служба също няма бъдат подлагани на съд.

Russia submitted a bill to parliament pardoning all small and medium crimes of participants of the so-called "SMO".



Both professionals and mobiks will be exempted from criminal prosecution even if the crimes were committed before the law came into force. Those who receive state… pic.twitter.com/2GoccqiI8H