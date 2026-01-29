Русия с ултиматум към Зеленски за преговори с Путин (ВИДЕО)

Кремъл потвърди, че руският диктатор Владимир Путин е поканил украинския президент Володимир Зеленски да проведе преговори в Москва и че не се обмислят алтернативни локации за среща на най-високо ниво Русия-Украйна. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че в Руската федерация очаквали отговор от Зеленски. Този ултиматум за пореден път показва, че Москва не се ангажира с добросъвестни преговори, канейки държавния глава на нападнатата страна в столицата на агресора.

Още: Гарантираме му сигурността: Путин кани Зеленски на преговори в Москва

Повторено предложение

Преди това помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че ако Зеленски е готов да се срещне с лидера на Кремъл, може да отиде в Москва и че Русия щяла да гарантира безопасността му. Среща със Зеленски е била обсъждана няколко пъти по време на телефонни разговори между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, допълни Ушаков и заяви, че руснаците "никога не са отхвърляли и няма да отхвърлят" този формат на преговорите.

"If Zelensky is willing to meet with Putin, we are ready - we invite him to Moscow." - said Putin’s aide Ushakov. pic.twitter.com/qRsqlFw6Av — WarTranslated (@wartranslated) January 28, 2026

"И по време на тези разговори Тръмп, по-специално, предложи да обмислим тази възможност", каза Ушаков.

Руснаците вече бяха предложили среща на Путин и Зеленски в Москва през септември миналата година. Тогава украинският президент коментира, че те правят това, за да предотвратят провеждането на преговорите. "Ако искат срещата никога да не се състои, точно това трябва да направят – да ме поканят в Москва", каза по това време Зеленски.

Още: Зеленски: Руснаците се готвят за нов удар (ВИДЕО)