Гарантираме му сигурността: Путин кани Зеленски на преговори в Москва

Украинският президент Володимир Зеленски може да дойде в Москва, ако е готов да се срещне с Владимир Путин. Това каза помощникът на Путин, Юрий Ушаков, като добави, че Русия щяла да гарантира безопасността на украинския лидер. Изявлението на Ушаков бе направено пред придворния журналист на Кремъл Павел Зарубин и излъчено по държавната телевизия "Россия 1".

Според Ушаков, среща със Зеленски е била обсъждана няколко пъти по време на телефонни разговори между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Ушаков заяви, че руснаците "никога не са отхвърляли и няма да отхвърлят" този формат на преговорите.

"И по време на тези разговори, Тръмп, по-специално, предложи да обмислим тази възможност", каза Ушаков.

Руснаците вече бяха предложили среща на Путин и Зеленски в Москва през септември. Тогава Зеленски коментира, че те правят това, за да предотвратят провеждането на преговорите. "Ако искат срещата никога да не се състои, точно това трябва да направят – да ме поканят в Москва", каза тогава Зеленски.

