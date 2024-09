Щом имаш ядрено оръжие, правиш каквото си искаш: Путинизмът в действие (ОБЗОР - ВИДЕО)

Щом дадена държава е ядрена т.е. има ядрено оръжие, значи е безсмислено да се бориш срещу нея, няма да спечелиш – нека тя да прави каквото си иска с теб. За пореден път официален представител на Руската федерация защити тази позиция за войната в Украйна – в случая това беше руският външен министър Сергей Лавров.

От трибуната на ООН Лавров повтори познатите путинско-кремълски опорки – че Запада използва Украйна, за да воюва срещу Русия (Лавров употреби израза „неонацистки режим“) и че съпротивата срещу ядрена държава е безсмислена. В човешката история има вече два категорични примера как ядрена държава губи война и то позорно – САЩ във Виетнам и СССР в Афганистан:

Russia is attempting to intimidate the world with nuclear threats at the UN General Assembly. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov stated that it is "foolish and dangerous to try to fight for victory against a nuclear state like Russia." pic.twitter.com/gqW9MQL7rl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2024

Руският начин на живот

Припомняме, че именно Русия, заедно с познатите диктатури Беларус, Северна Корея, Иран, Никарагуа и Сирия, опита да провали приемането на Пакта за бъдещето на човечеството и то в основата му за мирно развитие, основано на приети и спазвани от всички отдавна оформени в официални документи принципи – руската гледна точка беше да имало "суверенитет" що се отнася до бъдещото световно мирно развитие. 143 държави обаче се противопоставиха на визията на Путин що е то суверенитет: За спасение на човечеството: ООН прие "Пакт за бъдещето"

Една от последните дипломатически изяви на Сергей Лавров беше етикирана с „опитайте да не се смеете“ - подписано споразумение с Буркина Фасо да не се използват оръжия в Космоса. Какви оръжия има Буркина Фасо, не стана ясно:

Lavrov signs agreement with Burkina Faso on non-use of weapons in space



Try not to laugh challenge. pic.twitter.com/ecE0o8wweD — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2024

На този фон – главният навигатор на Руския тихоокеански флот капитан Евгений Витуюнев почина на 41 години по време на участие в състезание по бягане на дистанция 5-10 километра. Не е ясно каква е причината за смъртта – от Newsweek са опитали да получат коментар от руското военно министерство, но отговор няма. Здравният департамент на Приморски край обаче обяви, че всичко е станало внезапно, а местната прокуратура съобщи в официалния си канал в Телеграм, че започва разследване – предишния ден всеки от общо 4500 души, взели участие в бяганията, е преминал медицински преглед. Появиха се и видеокадри от дрон как медици опитват да окажат помощ вероятно на военния:

The chief navigator of the Pacific Fleet died in Russia. It happened during the race



He fell on the road and died despite the help of medics. pic.twitter.com/kXsLg8TgJi — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2024

И още – пореден пример какво е държанието спрямо провинили се по някакъв начин руски военни. В случая – за самоотлъчка и защото се е напил, руски войник свършва затворен в клетка, на открито. В разговора, запечатан на долното видео, има дори въпрос към него дали всичко е наред, дали всичко "е добре":

A Russian soldier was locked in a cage for two days by his fellow soldiers for going "AWOL," drinking, and crashing his motorcycle.



The video was published on "Z-channels" as an admonition to other violators of discipline. pic.twitter.com/uC6JW7BOkV — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2024

Междувременно, в региона на Самара е имало саботаж на мост на жп линия, по която се докарват боеприпаси и оръжие от Северна Корея. Има видеокадри, показващи взрив точно когато товарен влак с цистерни минава по съоръжението. Взривът обаче не е достатъчно мощен, за да срине моста или за да избухне някоя цистерна, но е достатъчно силен, за да нанесе някои щети по конструкцията на моста. Съответно, сега мостът е затворен за движение:

Преди да си тръгне от САЩ, украинският президент Володимир Зеленски даде интервю за приближената до републиканците телевизия Fox News. В него той сподели, че е уверен, че Доналд Тръмп ще подкрепя Украйна, ако пак стане президент на САЩ - Зеленски обоснова позицията на база чутото от Тръмп по време на срещата им в Ню Йорк.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

A soldier from the 15th Brigade "Kara-Dag" of the National Guard of Ukraine successfully destroyed a Russian T-72B3 tank using an FGM-148 "Javelin" anti-tank missile system. pic.twitter.com/KQwRc2JQDJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2024

Значимо понижение на бойните действия в Украйна (без Курска област), но интензивността им остава доста висока. За денонощието на 28 септември е имало 165 бойни сблъсъка, което е с 15 по-малко на дневна база. Руснаците поддържат и много високо ниво на бомбардировки с умни авиационни бомби (КАБ) – 124 за деня, но руските артилерийски обстрели са по-малко от 5000 – 4700, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо остава Покровското направление – 39 отбити руски пехотни атаки, като повече от половината са в районите на Селидово, Николаевка и Мариновка, които са малки селища по фланговете на Селидово. Известният украински телеграм канал "Офицер +" твърди, че Мариновка вече е в руски ръце и че руснаците "пълзят" към Цукурино, което се намира на юг от Селидово. Там е сива зона (т.е. зона на боеве, без контрол от никоя страна), добавя каналът и напомня колко важна точка за отбраната на Селидово е Цукурино.

The "Kara-Dag" Brigade successfully destroyed an armored convoy and captured Russian soldiers. This morning, Russians attempted an offensive near Selydove in the Pokrovsk direction. They deployed 1 tank, 2 BMPs, and an infantry buggy. Most were neutralized. pic.twitter.com/KUtfI3I2B9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2024

Интересен факт – в Лиманското направление е имало 22 руски пехотни атаки, като отново украинският генщаб посочва Макеевка като място на боеве т.е. руснаците още не могат да установят пълен контрол в този район. Боеве има още при Невско, Терно, Торско, Билохоривка (Белогоровка) – т.е. села по поречието на реките Жребец и Оскол. В съседното Купянско направление е имало 14 руски пехотни атаки, Табаевка е бил един от районите на боеве – недалеч от река Оскол. Непосредствената руска цел в Лиманското и Купянското направление е украинските части да бъдат изтикани на запад от реките Жребец и Оскол.

В Кураховското направление руските пехотни атаки са били 18 – районите на Цукурино и Гирник са основни точки на боеве, руснаците влязоха от север в Гирник преди около три дни. Но във Времеевското направление, което е точно до Кураховското от юг, е имало 16 руски пехотни атаки - руснаците се мъчат да овладеят изцяло южния и северния фланг на Угледар и да го обкръжат. Руски военно-пропагандни телеграм канали твърдят, че всички логистични пътища на украинската армия в Угледар вече са под руски артилерийски обстрел - руската държавна информационна агенция ТАСС, която е изцяло под контрола на Кремъл, казва същото. Украински медии казват, че имало един път, който руснаците все още не са поставили под "огневи контрол".

За Курска област няма данни да са се случили значими промени в позициите през последните 24 часа.

